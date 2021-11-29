出獄後謀職有刺青被拒 更生人中途之家多元就業能幫忙

45歲呂姓更生人「小虎」出獄後積極找工作，勞動部永康就業中心幫忙轉介到湧泉生命關懷協會學習麵點、小吃製作與烘焙等相關技能，習得一技之長後開心工作回歸社會。

「我以前比較血氣方剛，常常忍不住衝動。」出生於花蓮的小虎17歲說，出社會從事鋁門窗業，一次北上與朋友聚會時，因羨慕友人光鮮亮麗的外表而走上歧路；出獄後，因與社會脫軌，積極找工作卻處處碰壁。

「有一次找工作聽到老闆的媽媽小小聲說，『不要請這個人，他有刺青』。」種種挫折與心理壓力，一度讓他放棄人生，幸好當時被家人發現才撿回一命，進入身心病院積極治療。他說，出院後決心振作透過職訓機會學習一技之長，並在各地中途之家工作，今年終於在到協會擔任多元進用人員，學習麵點製作與烘焙技能。

湧泉生命關懷協會培訓雇用更生人，每天製作麵食點心、烘焙產品接受各界訂購，下個月要設立門市協助更多更生人。協會今年申請通過勞動部多元就業開發方案，並成立「固力咖」福利部，協助更生夥伴們行銷手工製作的產品。

協會長期投入弱勢邊緣族群及更生人生命輔導，經由勞動部多元就業開發方案成立「固力咖福利部」培訓烘焙、製作水餃、餡餅等家常麵點，年節時推出糕餅禮盒。

協會計畫經理人王建升表示，若沒有人接納他們曾經的身分，那他們只會不斷進出監獄， 透過多元計畫給予技能輔導，期望他們能有一技之長。協會與中途之家也鼓勵他們考取專業證照，取得更多就業機會及復歸社會能力。現在的小虎穩定工作接受職訓，更藉音樂與藝術創作抒發靈感，他希望有朝一日能利用所學「打造一個充滿音樂與美食的場所，陪伴和他一樣曾經迷失的人。」

永康就業中心主任黃豑頡表示，公部門除提供更生人工作機會，更期望藉協會就業輔導內容培訓職能專才，讓他們有更好的職能方向，營造友善環境幫助鼓勵，增加他們重新回歸社會的信心。