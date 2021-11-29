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國道10號深夜火燒車 聯結車滿載礦泉水不明原因起火
國道10號高雄路段西向8.5公里今天凌晨發生火燒車事故，55歲林姓男子駕駛一輛裝載礦泉水聯結車，因行駛時，察覺車輛有異，停靠外側路肩，車輛卻突然起火燃燒，嚇得他趕緊通報警消協助。火勢於一小時內撲滅，並恢復全線通車，所幸無人傷亡，詳細起火原因，仍待調查。
林男駕駛一輛裝載礦泉水聯結車，今天凌晨3時58分，行經國道10號西向8.5公里處時，察覺疑似拖車輪軸卡死故障，便將車輛停靠外側路肩；豈料，下車察看時，車體卻突然起火。
第五公路警察大隊獲報後，同時通報消防一同前往該處處理，另在事故周邊派遣緩撞車及事故處理小組到場，火勢於4時55分撲滅，地上滿是被燒得焦黑扭曲的寶特瓶，經過清理，道路也恢復全線通車。
所幸這起事故，並無人受困傷亡，詳細起火原因，仍待釐清。
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