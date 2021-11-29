台南市清晨發生轎車自撞路樹著火 一對男女及時逃出

台南市北區中華北路二段、海安路三段路口，今天清晨5點49分發生黑色轎車失控自撞路樹後，轎車車頭起火燃燒，車上一對男女手腳擦傷及時逃出，兩人經救護人員送醫，消防人員出水撲滅火勢。

「有車子自撞路樹，車子起火了！」台南市消防局救災救護中心今天清晨5點49分接獲報案，位於中華北路二段、海安路三段路口，有輛轎車撞路樹，車上一男一女已經出來，但車子後起火燃燒。

和緯消防分隊員趕到現場，發現黑色轎車車頭凹陷，疑發生撞擊後引擎漏油起火，產量大量濃煙，隨即拉水線滅火，火勢在數分鐘內控制，轎車前檔風玻璃被燒破一個大洞。