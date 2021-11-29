快訊

地獄來的學生們？南韓殺紅了眼的「學暴問題」

台南市清晨發生轎車自撞路樹著火 一對男女及時逃出

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區中華北路二段、海安路三段路口，今天清晨5點49分發生黑色轎車失控自撞路樹後，轎車車頭起火燃燒，車上一對男女手腳擦傷及時逃出，兩人經救護人員送醫，消防人員出水撲滅火勢。

「有車子自撞路樹，車子起火了！」台南市消防局救災救護中心今天清晨5點49分接獲報案，位於中華北路二段、海安路三段路口，有輛轎車撞路樹，車上一男一女已經出來，但車子後起火燃燒。

和緯消防分隊員趕到現場，發現黑色轎車車頭凹陷，疑發生撞擊後引擎漏油起火，產量大量濃煙，隨即拉水線滅火，火勢在數分鐘內控制，轎車前檔風玻璃被燒破一個大洞。

救護人員說，車上男子年約40歲，女子年約30歲，兩人都是手腳擦傷沒有生命危險，由救護車送往醫院救治。至於車禍發生的真正原因待轄區警方進一步調查。

台南市北區中華北路二段今天清晨發生轎車自撞路樹後起火燃燒，消防人員出水滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區中華北路二段今天清晨發生轎車自撞路樹後起火燃燒，消防人員出水滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區中華北路二段今天清晨發生轎車自撞路樹後起火燃燒，轎車前檔風玻璃被燒出一個大洞。記者黃宣翰／攝影
台南市北區中華北路二段今天清晨發生轎車自撞路樹後起火燃燒，轎車前檔風玻璃被燒出一個大洞。記者黃宣翰／攝影

路樹 台南 漏油

延伸閱讀

疑視線不良...蘭陽大橋女子騎車自摔快車道 遭後方自小客輾死

台中婦開丈夫車忙進忙出發不動 警按一鈕即解鎖

台南市歸仁區轎車冒白煙 疑中年大叔車內輕生

路過遇橫禍！汽車慘被路樹砸爛 駕駛驚險脫困

相關新聞

台南市清晨發生轎車自撞路樹著火 一對男女及時逃出

台南市北區中華北路二段、海安路三段路口，今天清晨5點49分發生黑色轎車失控自撞路樹後，轎車車頭起火燃燒，車上一對男女手腳...

休旅車衝進超商 顧客死裡逃生

陳姓婦人昨開車到超商，停車時不知前方有輪擋，以為是異物猛踩油門，結果車子暴衝撞破超商玻璃大門，衝進店內停在櫃台前，貨架物...

闖歇業護理之家 偷住盜賣設備

四十八歲無業陳姓男子見高雄大寮區一家護理之家歇業多年，闖入當棲身之所，還行竊物品變賣，業者見門鎖遭破壞報警逮人，才發現他...

電熱毯短路 中風老翁燒死

新北市板橋區八十一歲洪姓老翁中風多年臥病在床，昨天清晨疑因電熱毯電線短路引燃棉被，無力逃生，女兒被驚醒發現企圖搶救已來不...

女山友迷途溪阿縱走 林管處「神秘數字」救她一命

1名28歲莊姓女子，今天下午同友人結伴攀登近期熱門登山路徑「溪阿縱走」，未料與同伴在松山三角點附近走失；阿里山消防分隊隨...

疑視線不良...蘭陽大橋女子騎車自摔快車道 遭後方自小客輾死

宜蘭雨勢不斷，一名34歲機車女騎士疑因視線不良，傍晚行經蘭陽大橋時不慎撞上防撞桿，整個人往快車道自摔，遭後方疾駛而來的自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。