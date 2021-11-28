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女山友迷途溪阿縱走 林管處「神秘數字」救她一命

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

1名28歲莊姓女子，今天下午同友人結伴攀登近期熱門登山路徑「溪阿縱走」，未料與同伴在松山三角點附近走失；阿里山消防分隊隨即與派出所嘉義林區管理處組成搜救小組，靠著林管處設置的里程牌成功定位莊女位置，順利完成搜救任務。

來自台中的莊姓女子今天上午由杉林溪出發，預定28日走到阿里山，下午在松山三角點附近，因沒跟上隊伍、迷失方向，誤把來程當成去程，反方向走失，同行隊友聯繫不上她，隨即報警求救。

嘉義縣消下午2時27分獲報，與嘉義林管處、阿里山派出所等單位共7人立即整裝冒，著8度低溫及細雨出發救援，下午5時許聯絡到莊女，對方回報有看到編號90號的里程標，搜救人員立即定位出位置，快速完成搜救任務。

嘉義林管處表示，溪阿緃走及塔山2條熱門登山路線2010年起，沿線每100公尺都設置有一面黃色、以流水號編號的鋁製里程牌，只要跟著里程牌走就不會迷路，如果發生事故需要協助，只要向救援單位回報里程牌編號，搜救人員就能快速定位。

除此之外，林管處表示，今年12月預計在溪阿緃走山徑各處叉路再增設26面方向指示牌，提升登山安全性。

「溪阿縱走」山徑沿線經過水漾森林、眠月神木及眠月線舊鐵道等景點，近年成熱門健行路線；嘉義林管處也呼籲，山野活動具一定危險性，出發前除需衡量自身體力外，也要先多瞭解活動路線的環境、地形及路線，更應帶足應有的裝備，活動期間結伴同行，互相照應，千萬不要輕忽山域的危險性。

28歲莊姓女子今天下午行經「溪阿縱走」時意外迷路，嘉義林管處與警消組成搜救小組前往救援。圖／嘉義林管處提供
28歲莊姓女子今天下午行經「溪阿縱走」時意外迷路，嘉義林管處與警消組成搜救小組前往救援。圖／嘉義林管處提供
28歲莊姓女子今天下午行經「溪阿縱走」時意外迷路，嘉義林管處與警消組成搜救小組前往救援。圖／嘉義林管處提供
28歲莊姓女子今天下午行經「溪阿縱走」時意外迷路，嘉義林管處與警消組成搜救小組前往救援。圖／嘉義林管處提供
嘉義林區管理處2010年起，沿線設置以流水號編號的黃色鋁製里程牌，登山客如需協助，可依號碼通報救援單位。圖／嘉義林管處提供
嘉義林區管理處2010年起，沿線設置以流水號編號的黃色鋁製里程牌，登山客如需協助，可依號碼通報救援單位。圖／嘉義林管處提供
28歲莊姓女子今天下午行經「溪阿縱走」時意外迷路，嘉義林管處與警消組成搜救小組前往救援。圖／嘉義林管處提供
28歲莊姓女子今天下午行經「溪阿縱走」時意外迷路，嘉義林管處與警消組成搜救小組前往救援。圖／嘉義林管處提供

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