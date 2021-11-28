疑視線不良...蘭陽大橋女子騎車自摔快車道 遭後方自小客輾死
宜蘭雨勢不斷，一名34歲機車女騎士疑因視線不良，傍晚行經蘭陽大橋時不慎撞上防撞桿，整個人往快車道自摔，遭後方疾駛而來的自小客車輾過，機車連人一度卡在車底，消防人員雖緊急趕到搶救，但送醫仍不治。
今天傍晚4點51分，蘭陽大橋北端、宜蘭市往五結鄉方向，發生同向的汽機車車禍，縣消防局獲報後前往救援，發現一名女騎士受困於自小客車車底，意識不清，採用撐頂拉撐開器等破壞器材救出後，送往陽大附醫急救，但7點多宣告不治。
警方調查，蘭陽大橋機車與快車道中間隔著黃色的防撞桿，陳姓女騎士剛騎上橋頭，要往五結鄉方向時，不慎撞到防撞桿，連人帶車往汽車道的方向自摔，遭到後方疾駛而來的自小客車輾過，卡在車底被救出送醫不治，警方連絡家屬確認身分，也進一步釐清肇事原因。
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