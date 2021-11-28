快訊

啦啦隊前國手殺人 檢察官訊後聲請羈押禁見

蘭陽大橋女子騎車自摔快車道 遭後方自小客輾死

疑視線不良...蘭陽大橋女子騎車自摔快車道 遭後方自小客輾死

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭雨勢不斷，一名34歲機車女騎士疑因視線不良，傍晚行經蘭陽大橋時不慎撞上防撞桿，整個人往快車道自摔，遭後方疾駛而來的自小客車輾過，機車連人一度卡在車底，消防人員雖緊急趕到搶救，但送醫仍不治。

今天傍晚4點51分，蘭陽大橋北端、宜蘭市往五結鄉方向，發生同向的汽機車車禍，縣消防局獲報後前往救援，發現一名女騎士受困於自小客車車底，意識不清，採用撐頂拉撐開器等破壞器材救出後，送往陽大附醫急救，但7點多宣告不治。

警方調查，蘭陽大橋機車與快車道中間隔著黃色的防撞桿，陳姓女騎士剛騎上橋頭，要往五結鄉方向時，不慎撞到防撞桿，連人帶車往汽車道的方向自摔，遭到後方疾駛而來的自小客車輾過，卡在車底被救出送醫不治，警方連絡家屬確認身分，也進一步釐清肇事原因。

蘭陽大橋北端發生汽機車車禍，縣消防局獲報後前往救援，發現一名女騎士受困自小客車車底，採用撐頂拉撐開器等破壞器材，救出女子送醫仍不治。圖／消防局提供
蘭陽大橋北端發生汽機車車禍，縣消防局獲報後前往救援，發現一名女騎士受困自小客車車底，採用撐頂拉撐開器等破壞器材，救出女子送醫仍不治。圖／消防局提供
蘭陽大橋北端發生汽機車車禍，縣消防局獲報後前往救援，發現一名女騎士受困自小客車車底，採用撐頂拉撐開器等破壞器材，救出女子送醫仍不治。圖／消防局提供
蘭陽大橋北端發生汽機車車禍，縣消防局獲報後前往救援，發現一名女騎士受困自小客車車底，採用撐頂拉撐開器等破壞器材，救出女子送醫仍不治。圖／消防局提供
蘭陽大橋北端發生汽機車車禍，縣消防局獲報後前往救援，發現一名女騎士受困自小客車車底，採用撐頂拉撐開器等破壞器材，救出女子送醫仍不治。圖／消防局提供
蘭陽大橋北端發生汽機車車禍，縣消防局獲報後前往救援，發現一名女騎士受困自小客車車底，採用撐頂拉撐開器等破壞器材，救出女子送醫仍不治。圖／消防局提供

宜蘭 車禍

延伸閱讀

驚險瞬間！機車女騎士撞上拖板車掉落纜線受傷

高屏15位高齡生命女騎士喜相逢 串連姊妹夢想與勇氣

女騎士暗夜雨天騎車自撞停在路旁轎車 送醫不治

影／台南市轎車闖紅燈撞機車後肇逃 女騎士骨折送醫

相關新聞

行人過馬路看一眼 台中4惡煞持甩棍毆打致頭部撕裂傷

台中市顏姓男子在18日晚間前往北屯區崇德九路的餐廳用餐，走過行人穿越道時，孫姓男子等4人駕駛3輛車要右轉，當時顏正要過道...

奧迪R8男自撞女大生不治 檢：沒繫安全帶奪命

新北市汐止區昨天發生重大死亡車禍，28歲黃姓男子開奧迪千萬超跑R8，載著認識半年的21歲翁姓女大生出遊，途中黃男疑耍帥、...

台中男女遊澎湖白沙 機車雙載撞路燈1死1傷

澎湖縣消防局今天下午4點多接獲民眾報案，指白沙鄉通梁村縣道203線福德正神廟前有輛機車雙載疑似自撞路燈。消防隊緊急趕往現...

高雄蚵子寮漁港內傳火燒船 1艘舢舨不明原因起火

高雄蚵子寮漁港內舢舨停泊區今天中午竄出濃煙，一艘舢舨不明原因失火，岸巡隊安檢所人員發現，立前往處理，並通報消防到場滅火，...

奧迪R8男自撞女大生不治 過失致死檢方以10萬元交保

28歲黃姓男子昨天下午開著奧迪千萬超跑R8，載21歲翁姓女大生，不料天雨路滑，加速時不慎打滑自撞路邊電線桿，翁女不堪劇烈撞擊...

疑視線不良...蘭陽大橋女子騎車自摔快車道 遭後方自小客輾死

宜蘭雨勢不斷，一名34歲機車女騎士疑因視線不良，傍晚行經蘭陽大橋時不慎撞上防撞桿，整個人往快車道自摔，遭後方疾駛而來的自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。