行人過馬路看一眼 台中4惡煞持甩棍毆打致頭部撕裂傷

台中市顏姓男子在18日晚間前往北屯區崇德九路的餐廳用餐，走過行人穿越道時，孫姓男子等4人駕駛3輛車要右轉，當時顏正要過道路，因此看著孫等人的車輛，孫等人認為「被瞪」心生不滿，在餐廳門口遇到顏後，孫等人以徒手或持甩棍的方式，攻擊顏，造成顏頭部撕裂傷，警方獲報到場時，孫等人已鳥獸散，警方循線帶回4人後，依妨害秩序、傷害罪送辦，台中地檢署訊問後以2萬至5萬不等金額交保。

台中市第五警分局四平所在18日晚間7時29分獲報，北屯區崇德路、崇德九路有打架糾紛，警方在32分到場時，涉嫌打人的孫姓（37歲）、陳姓（35歲）、洪姓（33歲）、楊姓男子（24歲）等人已開車離開，現場被打的顏姓男子頭部有撕裂傷，送醫治療後無生命危險，但頭部有縫了7、8針，顏控訴遭孫等人以徒手、持甩棍方式攻擊。

警方調查，4人分別駕駛福特、馬自達、賓士等3輛轎車逃逸，全案經成立專案小組後，在同日深夜11時許，逮捕孫等涉案4人。

據查，孫等人當時駕駛三輛車前往該路口的餐廳用餐，在右轉時，正巧碰到顏姓男子要過行人穿越道，顏站在路口看了他們好幾秒，孫等人認為顏的眼神很挑釁，像是在「瞪」他們，後來到餐廳門口時，遇到顏，才會一時氣憤，動手攻擊，其中孫從車內拿出甩棍，其他3人則都徒手攻擊。