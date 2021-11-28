幸運！女山友登眠月線迷路超慌 好心山友神救援

來自台中29歲莊姓女子今天下午與其他7名山友，結伴從水漾森林前往眠月線途中，疑似因體力較差走在隊伍末端，並將身上包含手機等重裝委由其他隊友保管；同行友人行經石猴車站後，見莊女未跟上，加上無法聯繫，急忙報警。

嘉義縣消防局下午2時27分獲報，出動阿里山、奮起湖等分隊，組成搜救小組前往救援，幸運的是，搜救小組行經崩壁後第一個明隧道時，巧遇其他7名成員，恰巧此時莊女來電，表示在松山至酒瓶營地間巧遇其他好心山友，提供她晚間食宿，預計明天再護送她下山。