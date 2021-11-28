奧迪R8男自撞女大生不治 檢：沒繫安全帶奪命

新北市汐止區昨天發生重大死亡車禍，28歲黃姓男子開奧迪千萬超跑R8，載著認識半年的21歲翁姓女大生出遊，途中黃男疑耍帥、突然加速，不料下雨地面溼滑、車子打滑180度翻轉後，自撞路邊電線桿，黃男事後無礙，但翁女卻當場死亡；檢察官今天進行司法相驗，表示翁女死因是頭部受重創，顱內嚴重出血，但很大的關係是「沒繫安全帶」。

據了解，黃男平常愛流連夜店，今年才認識就讀新北市某科技大學的翁女，相識後前天相約出遊、聚餐，黃男開著爸爸給的千萬超跑R8，從新莊直奔汐止載翁女。

昨天下午近4點，翁女上車坐雙門跑車右座，2人聊的起勁卻都沒繫安全帶，沿途行經康寧街往北市方向時，黃男突然加速，卻疑操作不慎，打滑自撞翠峰街口電線桿，撞擊力道非常大，跑車全毀、前後擋分離，零件碎落滿地，漏出的汽油更在自撞後短短不到30秒自燃，整車燒毀。

當時一名郭姓男子正好開車在R8身後，目睹一切過程驚呼表示：「他大加速甩尾，現在怎麼辦」，但機警的立刻停車下車幫忙，這一切都被行車紀錄器給錄下。

事發後，郭男至今仍餘悸猶存，表示「當下覺得救人第一，幫忙肇事的黃男拉出翁女後，不斷心裡祈禱她人沒事」。

郭男當天也在臉書上發文紀錄這一切，表示「R8的煞車聲都沒聽見，只見它像陀螺一樣甩了起來，四處猛撞，外殼噴濺飛射」，更直言「當下吼著要黃男不要回車上拿東西」。

警方今天依過失致死罪嫌將黃男送辦，士林地檢署複訊後諭令10萬元交保；據透露，黃男偵訊時坦承2人均未繫安全帶，如今相驗死因出爐，檢方也表示沒繫安全帶是翁女死亡很大的原因。