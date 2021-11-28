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影／登山隊女山友滑落邊坡頭受傷 消防隊員搜黑背下山
一支登山隊伍今天在台中和平東卯山林道，一名女山友滑落邊坡受傷，頭部也有外傷，台中市消防局派人員上山救援，消防隊員搜黑在林道中背她下山，晚上已送抵醫院治療。
台中市消防局今天下午4點多獲報，東卯山林道約0.8公里處有人受傷，一支15人登山團，其中65歲劉姓女山友滑落邊坡，意識清楚，頭部外傷，無法自行攀爬回林道，請求台中市消防局派員協助，立即派遣第二大隊和平分隊及谷關分隊共計4人出勤，由和平分隊倪分隊長帶隊前往救援。
消防隊員晚上已接觸到受傷女子，確認其頭部有3處撕裂傷，胸背疼痛，四肢無力，搜救人員給予清洗傷口包紮止血後，以人力背負方式下撤，晚上抵達登山口，再由和平消防分隊救護車後送到東勢農民醫院。
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