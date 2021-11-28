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高雄蚵子寮漁港內傳火燒船 1艘舢舨不明原因起火

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄蚵子寮漁港內舢舨停泊區今天中午竄出濃煙，一艘舢舨不明原因失火，岸巡隊安檢所人員發現，立前往處理，並通報消防到場滅火，火勢順利控制，並無延燒，所幸無人造成傷亡；據悉當時並無人在船上，也無進行其他作業，詳細起火原因，仍待調查。

海巡南部分署第一一岸巡隊蚵子寮安檢所人員，今天上午11時許，透過港區監視系統監發現，蚵子寮漁港內舢舨停泊區竄出濃煙，前往察看，才發現，一艘舢舨失火。

岸巡人員先以滅火器滅火，阻止延燒，同步時通報消防隊梓官分隊到場協處，經海巡及消防人員合作下，火勢順利撲滅，所幸無人員、車輛及周邊船舶海域無油汙洩漏情形。

事後海巡通報，62歲蔡姓船長到場，據了解，當時無人在船上作業，舢舨為停泊狀態，詳細起火原因，仍待釐清。

高雄蚵子寮漁港內舢舨停泊區今天中午竄出濃煙，一艘舢舨不明原因失火。記者陳弘逸／翻攝
高雄蚵子寮漁港內舢舨停泊區今天中午竄出濃煙，一艘舢舨不明原因失火。記者陳弘逸／翻攝
高雄蚵子寮漁港內舢舨停泊區今天中午竄出濃煙，一艘舢舨不明原因失火。記者陳弘逸／翻攝
高雄蚵子寮漁港內舢舨停泊區今天中午竄出濃煙，一艘舢舨不明原因失火。記者陳弘逸／翻攝

海巡 安檢

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