高雄蚵子寮漁港內傳火燒船 1艘舢舨不明原因起火

高雄蚵子寮漁港內舢舨停泊區今天中午竄出濃煙，一艘舢舨不明原因失火，岸巡隊安檢所人員發現，立前往處理，並通報消防到場滅火，火勢順利控制，並無延燒，所幸無人造成傷亡；據悉當時並無人在船上，也無進行其他作業，詳細起火原因，仍待調查。

海巡南部分署第一一岸巡隊蚵子寮安檢所人員，今天上午11時許，透過港區監視系統監發現，蚵子寮漁港內舢舨停泊區竄出濃煙，前往察看，才發現，一艘舢舨失火。

岸巡人員先以滅火器滅火，阻止延燒，同步時通報消防隊梓官分隊到場協處，經海巡及消防人員合作下，火勢順利撲滅，所幸無人員、車輛及周邊船舶海域無油汙洩漏情形。