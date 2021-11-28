台中男女遊澎湖白沙 機車雙載撞路燈1死1傷

澎湖縣消防局今天下午4點多接獲民眾報案，指白沙鄉通梁村縣道203線福德正神廟前有輛機車雙載疑似自撞路燈。消防隊緊急趕往現場，騎車的57歲陳姓男子失去呼吸心跳，送醫急救至5點35分宣告不治；被載的59歲黃女意識清醒，送往三軍總醫院澎湖醫院治療。兩人來自台中，車禍原因還在調查中。

澎湖線消防局獲報後，立即派遣白沙分隊2輛救護車、4人，前往白沙鄉通梁村縣道203線福德正神廟前救護。現場機車倒在路旁，有2名傷者，機車駕駛57歲陳男頭部受創，無呼吸心跳，救護人員立即實施CPR急救；另一名59歲黃姓女子，臀部、右下臂及胸部疼痛、右腳踝擦傷，意識清醒，兩名傷者均送往三軍總醫院澎湖分院治療。