停車爆拉扯...男推警察遭噴辣椒水送辦 妻勸阻無辜受波及

69歲何姓男子，今中午疑似不滿租用的車位遭霸佔，與31歲駕駛郭姓駕駛爆發口角、互相拉扯，郭男扯掉何男襯衫扣子，何男報案後，郭男疑似把怒氣轉向警方，質疑警方態度太凶，涉嫌動手推打警察，警方隨即噴辣椒水，郭的妻子居中勸阻，也無辜被波及，全案2人洗眼睛送醫救治，郭男涉嫌毀損、恐嚇等罪嫌送辦。

警方指出，今中午12時許獲報到場，何、郭2人已分開，但當何男向警方陳述事發狀況，郭男疑似不滿其說詞動怒、隔空開罵，警方隨即命令安靜，但郭男轉而向警方發脾氣，質疑講話大聲、態度凶，涉嫌動手推打員警。

警方見郭男情緒愈發激動，噴辣椒水制止郭男行為，這時郭男的妻子居中勸阻說「對不起」也遭辣椒水波及，因灼熱感尖叫，隨後警方壓制郭男，並叫救護車到場，經救護人員清醒郭與其妻子雙眼後，送醫治療。

租用私人土地當做停車位的何男，則認為佔用車位的郭男在拉扯中涉嫌動手，讓他心生畏懼，提告恐嚇罪嫌，拉扯襯衫扣子則提告毀損罪嫌，全案依法送辦。郭男動手推打警察則涉違反社會秩序維護法第85條妨害公務，同樣依法裁處。