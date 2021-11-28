酒後口角糾紛 北市KTV兩派人馬聚眾鬥毆
台北市信義區1間KTV門口今天凌晨發生聚眾鬥毆事件，警方獲報出動快打警力到場制止，經查34歲卓男和25歲江男兩方人馬因酒後起口角衝突所致，7嫌均依涉聚眾鬥毆罪送辦。
台北市警察局信義分局五分埔派出所長陳志榮今天表示，凌晨1時許獲報指轄內忠孝東路五段1間KTV門口發生口角、鬥毆糾紛，守望員警立即上前制止，並通報啟動快打警力到場。
根據警方調查了解，事發時有2間不同包廂消費者結束飲酒唱歌要離開時，34歲卓姓男子等3人在店門口聊天但聲量過大，引發另一方25歲江男等5人不滿，雙方隨即互相叫囂挑釁。
當快打警力到場支援後，員警見雙方不聽制止且徒手鬥毆，立即噴辣椒水控制現場，待支援警力到場後，隨即將在場涉嫌鬥毆的7男全數帶回派出所詢問偵辦，全案將依涉聚眾鬥毆罪隨案移送台北地檢署偵辦。
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