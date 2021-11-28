桃園機車騎士遭追撞昏迷中 協尋行車記錄器還原真相
桃園新屋區日前有1藍色小貨車沿中山東路一段內側車道直行，因未注意前車狀況，因此撞上前方欲左轉進加油站的機車騎士，導致騎士受傷昏迷，目前仍人還未醒來脫離險境，後續相關肇事責任仍調查釐清中。
近日有民眾在臉書各社團協尋有無行車記錄器拍下本月25日的交通事故，69歲的詹姓小貨車駕駛下午5時36分許，沿中山東路一段內側車道往中山路方向直行，因未注意車前狀況，於66快速道路新屋中山東路一段620號前追撞於中山東路一段內側車道停等，準備左轉進加油站的24歲的黃姓機車騎士，撞擊力道大造成黃男瞬間倒地，機車後方也跡近全毀如同廢鐵，經送醫3日後目前仍陷入昏迷。
楊梅警分局表示，經實施酒測，雙方酒測值皆為0，但因事故發生位置監視器拍不到，而熱心民眾提供的則距離太遠，無法明確判斷，因此還在尋找有無經過駕駛有拍下事故當時畫面，後續詳細肇事責任將有待調查釐清。
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