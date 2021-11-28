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追撞車禍4歲女童傷重不治 家屬悲慟po網求行車記錄器

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣三星鄉台7丙線日前發生一起追撞車禍，造成機車後座的4歲林姓女童傷重不治，三星警分局全力調閱路口相關監視器，並無當時撞擊畫面；家屬昨晚在臉書社群貼文，徵求熱心民眾提供事發當時的行車記錄器，追查釐清事發原因。

家屬昨晚在宜蘭大小事貼文，指出「因發生嚴重死亡車致4歲女童身亡，且路口監視器並未拍攝到事故路段，想麻煩若有在11/21(日)中午12點30分到下午1點之間行經三星路二段，台七丙，三星往羅東約19K處(聖母護校外紅綠燈)，有拍到影像的朋友，懇請提供行車記錄器畫面以釐清肇事現場，拜大家幫幫忙了」。

警方表示，大隱派出所21日中午12時47分接獲通報，三星鄉台7丙線19公里發生機車追撞自小客車交通事故，到場處理發現是一名28歲賴姓男子騎乘普通重機，後載25歲乘客葉姓女子及林姓女童，疑似未注意前車動態追撞前方蘇姓男子駕駛的自小客車，造成女童送醫不治，其餘3人輕傷，雙方駕駛酒測值零。

三星警方為釐清案情，立即調閱路口、蘇姓男子行車記錄器與側訪附近民眾，蘇男的自小客只有前方行車紀錄器鏡頭，附近民宅監視器離車禍現場太遠沒錄到畫面，車禍現場也沒發現女童的安全帽，警方提醒民眾開車騎車留意前車狀況，避免發生憾事。

宜蘭三星鄉日前發生一起追撞車禍，造成4歲女童傷重不治，家屬悲慟上網徵求行車紀錄器，追查釐清直相。記者戴永華／翻攝宜蘭大小事臉書
宜蘭三星鄉日前發生一起追撞車禍，造成4歲女童傷重不治，家屬悲慟上網徵求行車紀錄器，追查釐清直相。記者戴永華／翻攝宜蘭大小事臉書
宜蘭三星鄉日前發生一起機車追撞小客車車禍，造成機車被載的4歲女童傷重不治，家屬悲慟上網徵求行車紀錄器。記者戴永華／翻攝
宜蘭三星鄉日前發生一起機車追撞小客車車禍，造成機車被載的4歲女童傷重不治，家屬悲慟上網徵求行車紀錄器。記者戴永華／翻攝
宜蘭三星鄉日前發生一起追撞車禍，造成機車被載的4歲女童傷重不治，家屬悲慟上網徵求行車紀錄器。記者戴永華／翻攝
宜蘭三星鄉日前發生一起追撞車禍，造成機車被載的4歲女童傷重不治，家屬悲慟上網徵求行車紀錄器。記者戴永華／翻攝
宜蘭三星鄉日前發生一起追撞車禍，造成機車上的4歲女童傷重不治，家屬悲慟上網徵求行車紀錄器。記者戴永華／翻攝
宜蘭三星鄉日前發生一起追撞車禍，造成機車上的4歲女童傷重不治，家屬悲慟上網徵求行車紀錄器。記者戴永華／翻攝

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