追撞車禍4歲女童傷重不治 家屬悲慟po網求行車記錄器

宜蘭縣三星鄉台7丙線日前發生一起追撞車禍，造成機車後座的4歲林姓女童傷重不治，三星警分局全力調閱路口相關監視器，並無當時撞擊畫面；家屬昨晚在臉書社群貼文，徵求熱心民眾提供事發當時的行車記錄器，追查釐清事發原因。

家屬昨晚在宜蘭大小事貼文，指出「因發生嚴重死亡車致4歲女童身亡，且路口監視器並未拍攝到事故路段，想麻煩若有在11/21(日)中午12點30分到下午1點之間行經三星路二段，台七丙，三星往羅東約19K處(聖母護校外紅綠燈)，有拍到影像的朋友，懇請提供行車記錄器畫面以釐清肇事現場，拜大家幫幫忙了」。

警方表示，大隱派出所21日中午12時47分接獲通報，三星鄉台7丙線19公里發生機車追撞自小客車交通事故，到場處理發現是一名28歲賴姓男子騎乘普通重機，後載25歲乘客葉姓女子及林姓女童，疑似未注意前車動態追撞前方蘇姓男子駕駛的自小客車，造成女童送醫不治，其餘3人輕傷，雙方駕駛酒測值零。