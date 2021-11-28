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奧迪R8男自撞女大生不治 過失致死檢方以10萬元交保
28歲黃姓男子昨天下午開著奧迪千萬超跑R8，載21歲翁姓女大生，不料天雨路滑，加速時不慎打滑自撞路邊電線桿，翁女不堪劇烈撞擊，當場失去生命跡象，經搶救90分鐘仍不治身亡。警方今天依過失致死罪嫌將黃男送辦，移送士林地檢署，稍早檢方複訊後，諭令以10萬元交保候傳。
警方調查，黃男昨天開車從新莊至汐止載翁女，翁女上車坐右前座，2人欲前往北市某餐廳吃飯，不料行經康寧街、翠峰街交叉路口，黃男疑操作不慎打滑，超跑180度大偏移、自撞電線桿，撞得面目全非，翁女經拉出後已無生命跡象；黃男無酒駕。
當時超跑一度起火燃燒，所幸熱心民眾拿滅火器撲滅，救護人員趕抵後，緊急將翁女送汐止國泰醫院搶救，不幸昨天下午5時許宣告不治。
據悉，黃男警詢時態度平靜，坦承2人都沒繫安全帶，強調「速度沒有很快」；不過根據郭姓網友提供的行車記錄器研判，車速應該不慢。
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