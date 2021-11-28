男酒後駕租賃車自撞3車 涉公共危險移送還要賠4輛車

楊姓男子昨深夜駕駛租賃轎車，疑為閃避對向來車，在台東市新生路失控自撞道路右側3輛轎車，楊男嘴部也受傷，由於酒測值高達每公升0.81毫克，今天上午警詢後依涉犯公共危險罪移送。

台東警分局昨日晚間23時許，接獲民眾報案，在台東市新生路段發生交通事故，經員警到場瞭解，楊男自稱為閃避來車才自撞，造成3輛車受損，處理員警發現楊性男子身上有濃濃酒氣，立即實施酒精濃度檢測，楊男酒測值達每公升0.81毫克，隨即將楊姓男子帶回偵辦。

台東警察分局呼籲，再次重申「酒駕零容忍」，酒後駕車最高可罰12萬元罰鍰以及2年以下有期徒刑、吊扣駕照等處罰，請民眾切勿心存僥倖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康