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無業男窩藏歇業護理之家 竊院內設備變賣得手約50萬

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄48歲陳姓男子日前闖入大寮區中正路上一家已歇業的護理之家，竊走屋內消防栓銅頭、電線、水龍頭、樓梯防撞鐵條等物，初估損失50萬元，且住在屋內長達兩周；直到被護理之家前員工發現報警。警方到場查看，在廁所內發現陳男，他竟回說，「在睡覺」辯稱，不知道東西為何被偷，警詢後，將他依竊盜、侵入住宅罪嫌移送偵辦。

林園分局忠義派出所，11月20日接獲大寮區中正路已歇業的護理之家前員工報案，稱院區大門鎖頭遭破壞，且院內多樣設備遭竊。

警方獲報後，盼員會同護理之家員工前往查看，竟然在院區3樓廁所內，遇到陳男，當下警方詢問，「你在這裡做什麼？」他竟回應「在睡覺」，至於屋內物品為何會遺失，卻辯稱「不知道」。

據了解，陳男是高雄大寮人，長期無業，有竊盜前科，因缺錢花用，日前潛入歇業的護理之家，竊走消防栓銅頭、電線、水龍頭、樓梯防撞鐵條、冷氣、冰箱、電視等物品，損失初估約50萬元，且窩藏在房間內長達兩周。

警方在陳男窩藏的房間內，發現美工刀、板手、乙炔切割氣瓶、梯子等犯案工具，當場將他逮捕，並依竊盜、侵入住宅罪嫌移送偵辦。

高雄48歲陳姓男子，日前闖入大寮區中正路上一家已歇業的護理之家，竊走屋內消防栓銅頭、電線、水龍頭、樓梯防撞鐵條等物，初估損失50萬元。記者陳弘逸／翻攝
高雄48歲陳姓男子，日前闖入大寮區中正路上一家已歇業的護理之家，竊走屋內消防栓銅頭、電線、水龍頭、樓梯防撞鐵條等物，初估損失50萬元。記者陳弘逸／翻攝
高雄48歲陳姓男子，日前闖入大寮區中正路上一家已歇業的護理之家，竊走屋內消防栓銅頭、電線、水龍頭、樓梯防撞鐵條等物，初估損失50萬元。記者陳弘逸／翻攝
高雄48歲陳姓男子，日前闖入大寮區中正路上一家已歇業的護理之家，竊走屋內消防栓銅頭、電線、水龍頭、樓梯防撞鐵條等物，初估損失50萬元。記者陳弘逸／翻攝

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