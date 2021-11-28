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不幹了！制度、環境消磨熱情 高市警所長辭職當律師

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不幹了！制度、環境消磨熱情 高市警所長辭職當律師

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

「我不幹了！」從小立志當警察的郭晏甫，4年前警大畢業後從巡官當到所長，日前他選擇辭職，退下所長身分轉行當律師。郭不諱言職場環境與制度，消磨了他的熱血與鬥志，現在他在台南一家律師事務所實習，期許自己在不同角色上，繼續伸張正義，「至少現在的我，很開心」。

26歲的郭晏甫，從小就將警職列為志向，高中成績高人一等的他，畢業後順利考取警大法律系；一心熱血從警的郭晏甫，2017年畢業分發至高雄市分局擔任基層巡官，從繁雜的業務工作開啟他的警察人生。

只是工作期間，郭晏甫發現警察雖然在社會有著特殊地位，卻不是討喜的工作，曾親睹會勘現場，主管對著民代彎腰賠不是，行政機關內，警察似乎也矮別人一階，職場環境讓他停下腳步思考，更想成為專業法律人。

本來就對司法事務有興趣的他，把握下班後的空閒時間加緊閱讀，入夜後挑燈夜戰，念到凌晨是常態，一心逼著自己一定要考上，最後，他的努力有了收穫，隔年考取律師資格；只是，有了律師資格，他也像許多人一樣，面臨現職、轉職的抉擇。

郭晏甫說，從警一直都是他的志願，除了每月8、9萬的高薪，還有服務人群的成就感「這種工作哪裡找？」朋友、學長也曾勸他「26歲當律師，太年輕了」，當律師還是繼續從警，是他一直面臨的抉擇。

警大畢業後最低服務年限需滿4年，今年11月，郭晏甫任官滿4年，他選擇告別高中選擇的志願轉任律師，他也不諱言，環境跟制度是讓他離開警職的主因。

郭晏甫說，警察制度看中績效管理，有數字才代表有在工作，開會先看有沒有數字被檢討，但績效高是代表亂還是治安好？疫情期間，許多非警察主管的業務丟到同仁手中，輔助角色變成主導者，執行公權力不被尊重，被打被罵只能默默忍受。

他說，社會對警察期望很大，常見同仁犯了錯，主管受連帶懲處；轄區碰到事情，即便休假，遠在天邊還是要奔回派出所處理，時間與工作等同綁在一起，辦宣導活動缺經費，大、小主管放下身段拉贊助「彎腰人情在，但碰到事情呢？」累積下來，當初的熱血與鬥志也會消磨殆盡。

郭晏甫說，從一個穩定的圈子，跨入不同領域，有時就是需要衝動，如果現在不做，以後要再出去早已失去動力。現在他在台南一家律師事務所實習，從執法者轉成辯護士，角色不同，但還是秉持高中那分初心，繼續伸張正義，「至少現在的我，很開心」。

郭晏甫（中）今年11月辭職離開警界，轉行當律師，雖然從執法者轉成辯護士，角色不同，但還是秉持高中那分初心，繼續伸張正義。圖／郭晏甫提供
郭晏甫（中）今年11月辭職離開警界，轉行當律師，雖然從執法者轉成辯護士，角色不同，但還是秉持高中那分初心，繼續伸張正義。圖／郭晏甫提供

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