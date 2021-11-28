釣客突身體不適 兒子報案救父晚了一步

高雄市64歲余姓男子和38歲兒子昨晚到永安區興達發電廠舊煤場旁橋上釣魚，期間余父突然身體不適陷入昏迷，兒子見狀連忙報案求援，消防局出動永安、路竹、彌陀分隊及特搜中隊前往，到場時余男已失去生命跡象，救護人員為他急救後送醫，還是沒能搶回性命。

余男身體沒有外傷，推測是身體因素，家屬初步對死因沒有意見，將報請檢察官司法相驗。