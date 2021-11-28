男子持萬能鑰匙偷娃娃機店 行蹤遍布南高雄
高雄梁姓男子利用「萬能鑰匙」偷遍鳳山、前鎮、林園等3地區的娃娃機台店，小港警分局日前獲報後，在3天前下午1點多，前往梁男小港區的藏身處逮人，查扣大量公仔贓物，警詢後依法送辦。
警方表示，小港警分局漢民派出所在本月2日、9日分別接獲位於漢民路、康莊路上的娃娃機台店業者報案，指有小偷竊取機台內的公仔，損失金額至少數千元，小港警方調閱店內監視器，仔細比對犯嫌特徵，鎖定30歲的梁男。
警方發現梁男行竊前會先騎乘機車到犯案地附近藏匿，再隨機竊取騎樓下的腳踏車前往竊取公仔，得逞後再將腳踏車放回原地，藉此躲避警方查緝。
小港分局幹員在3天前下午1點多時，持搜索票前往梁男在小港區的藏身處將他逮捕，並於現場查獲大量公仔贓物。
經警方清查，梁男於林園、鳳山、前鎮等地區，都自備萬能鑰匙打開機台後徒手竊取，偷竊行蹤遍佈南高雄地區，全案詢後依竊盜罪嫌移送偵辦。
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