快訊

今本土病例+0、境外+10 無新增死亡個案

潛艦國造又遭影射涉弊 退役軍官投書陸網詆毀黃曙光 海軍不忍了

男子持萬能鑰匙偷娃娃機店 行蹤遍布南高雄

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄梁姓男子利用「萬能鑰匙」偷遍鳳山、前鎮、林園等3地區的娃娃機台店，小港警分局日前獲報後，在3天前下午1點多，前往梁男小港區的藏身處逮人，查扣大量公仔贓物，警詢後依法送辦。

警方表示，小港警分局漢民派出所在本月2日、9日分別接獲位於漢民路、康莊路上的娃娃機台店業者報案，指有小偷竊取機台內的公仔，損失金額至少數千元，小港警方調閱店內監視器，仔細比對犯嫌特徵，鎖定30歲的梁男。

警方發現梁男行竊前會先騎乘機車到犯案地附近藏匿，再隨機竊取騎樓下的腳踏車前往竊取公仔，得逞後再將腳踏車放回原地，藉此躲避警方查緝。

小港分局幹員在3天前下午1點多時，持搜索票前往梁男在小港區的藏身處將他逮捕，並於現場查獲大量公仔贓物。

經警方清查，梁男於林園、鳳山、前鎮等地區，都自備萬能鑰匙打開機台後徒手竊取，偷竊行蹤遍佈南高雄地區，全案詢後依竊盜罪嫌移送偵辦。

高雄梁姓男子利用「萬能鑰匙」偷遍鳳山、前鎮、林園等3地區的娃娃機台店。記者邱奕能／翻攝
高雄梁姓男子利用「萬能鑰匙」偷遍鳳山、前鎮、林園等3地區的娃娃機台店。記者邱奕能／翻攝
高雄梁姓男子利用「萬能鑰匙」偷遍鳳山、前鎮、林園等3地區的娃娃機台店。記者邱奕能／翻攝
高雄梁姓男子利用「萬能鑰匙」偷遍鳳山、前鎮、林園等3地區的娃娃機台店。記者邱奕能／翻攝

延伸閱讀

高雄夜市券迴響熱烈 第2波29日起49處陸續發放

高雄拚垃圾焚燒減量 陳其邁：自己的垃圾要自己處理

高雄市青年志工團授證 投入生態保育長者關懷青創再生

韓國瑜缺席高雄黨慶活動 朱立倫對高金素梅參選這樣說

相關新聞

賣場上演全武行 網分析「插隊男」18秒被KO原因：沒站穩

美式賣場好市多展開為期一周的「黑色購物節」，民眾為了搶折扣商品，還上演全武行。日前新北市新莊區的分店內，有民眾插隊搶商品，不滿被別人糾正，因此回嗆對方，隨後遭到揮拳撂倒。網友紛紛好奇，「插隊哥為何沒能破防？」有人認真分析後，推論「應該是沒站穩」、「拳速不夠」。

影／板橋公寓中風老翁床邊起火 兒帶妻小逃生無力救父

新北市板橋區板新路200巷一座老公寓3樓，今天清晨6時許發生火警，洪姓男子一家5口住一起，洪男起床時發現他爸爸的房間竟起...

影／在馬路中央扭動身軀...瘋狂舞者 現身台中大里

跳舞是有趣又健康的運動，但若是在馬路當中跳舞，拿自己的性命開玩笑，真的是要不得！有民眾在臉書社團PO出一段影片，一名怪異...

釣客突身體不適 兒子報案救父晚了一步

高雄市64歲余姓男子和38歲兒子昨晚到永安區興達發電廠舊煤場旁橋上釣魚，期間余父突然身體不適陷入昏迷，兒子見狀連忙報案求...

台南市歸仁區辦防災交安闖關活動 親子熱情參與

保障你我生命財產，防災和交通安全同樣重要。台南市歸仁區公所今天上午在機車考照練習場辦理「歸仁保平．家家福遍達」闖關活動，...

女子銀行領250萬搶當「鋼鐵人」 行員機警救了她

高雄46歲蔣姓女子前天（26日）到苓雅區台北富邦銀行提取250萬元，準備投資房產及鋼鐵產業搶當「鋼鐵人」，因金額大，行員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。