男子持萬能鑰匙偷娃娃機店 行蹤遍布南高雄

高雄梁姓男子利用「萬能鑰匙」偷遍鳳山、前鎮、林園等3地區的娃娃機台店，小港警分局日前獲報後，在3天前下午1點多，前往梁男小港區的藏身處逮人，查扣大量公仔贓物，警詢後依法送辦。

警方表示，小港警分局漢民派出所在本月2日、9日分別接獲位於漢民路、康莊路上的娃娃機台店業者報案，指有小偷竊取機台內的公仔，損失金額至少數千元，小港警方調閱店內監視器，仔細比對犯嫌特徵，鎖定30歲的梁男。

警方發現梁男行竊前會先騎乘機車到犯案地附近藏匿，再隨機竊取騎樓下的腳踏車前往竊取公仔，得逞後再將腳踏車放回原地，藉此躲避警方查緝。

小港分局幹員在3天前下午1點多時，持搜索票前往梁男在小港區的藏身處將他逮捕，並於現場查獲大量公仔贓物。