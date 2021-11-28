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台南市歸仁區辦防災交安闖關活動 親子熱情參與

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

保障你我生命財產，防災和交通安全同樣重要。台南市歸仁區公所今天上午在機車考照練習場辦理「歸仁保平．家家福遍達」闖關活動，內容兼具安全知識與互動娛樂，超過50組親子熱情參與，一同歡度周日。

活動邀請舞獅陣開場為活動增添熱鬧氣氛，接續由區公所結合警察局婦幼警察隊、歸仁分局、消防局第五救災救護⼤隊及Gogoro台南茁壯公司等單位辦理交通安全、防災安全與防災儲糧等體驗關卡。

另現場有植物盆栽DIY與應景的聖誕造型手作黏土磁鐵DIY，不僅長知識也提供有趣的親子互動課程。

歸仁區公所區長魏文貴表示，感謝在地議員協助爭取，去年9月順利向交通部公路總局認養台86線橋下空間約2287平方公尺，作為機車考照練習場地，歡迎民眾多加利用。

鑑於民眾常習慣以機車接送小朋友上下學，請警分局局針對騎乘機宣導正確觀念，建立正確駕駛習慣。消防分隊及區公所也以互動遊戲讓小朋友共同參與，從遊戲中學習防災知 識。

台南市歸仁區公所今天在機車考照練習場辦理闖關活動，內容兼具安全知識與互動娛樂，吸引許多民眾參加。記者黃宣翰／翻攝
台南市歸仁區公所今天在機車考照練習場辦理闖關活動，內容兼具安全知識與互動娛樂，吸引許多民眾參加。記者黃宣翰／翻攝
台南市歸仁區公所今天在機車考照練習場辦理闖關活動，內容兼具安全知識與互動娛樂，吸引許多親子參加。記者黃宣翰／翻攝
台南市歸仁區公所今天在機車考照練習場辦理闖關活動，內容兼具安全知識與互動娛樂，吸引許多親子參加。記者黃宣翰／翻攝

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