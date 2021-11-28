台南市歸仁區辦防災交安闖關活動 親子熱情參與

保障你我生命財產，防災和交通安全同樣重要。台南市歸仁區公所今天上午在機車考照練習場辦理「歸仁保平．家家福遍達」闖關活動，內容兼具安全知識與互動娛樂，超過50組親子熱情參與，一同歡度周日。

活動邀請舞獅陣開場為活動增添熱鬧氣氛，接續由區公所結合警察局婦幼警察隊、歸仁分局、消防局第五救災救護⼤隊及Gogoro台南茁壯公司等單位辦理交通安全、防災安全與防災儲糧等體驗關卡。

另現場有植物盆栽DIY與應景的聖誕造型手作黏土磁鐵DIY，不僅長知識也提供有趣的親子互動課程。

歸仁區公所區長魏文貴表示，感謝在地議員協助爭取，去年9月順利向交通部公路總局認養台86線橋下空間約2287平方公尺，作為機車考照練習場地，歡迎民眾多加利用。