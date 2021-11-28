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影／板橋公寓中風老翁床邊起火 兒帶妻小逃生無力救父
新北市板橋區板新路200巷一座老公寓3樓，今天清晨6時許發生火警，洪姓男子一家5口住一起，洪男起床時發現他爸爸的房間竟起火燃燒，當下嘗試滅火，不料火勢猛烈、又爸爸中風行動不便，考量安全先報警，之後帶著妻小下樓逃生；救護人員趕抵，緊急救出81歲洪姓老翁，不料他全身三度燒燙傷、無生命跡象，送醫不治。
據了解，起火地點就在8旬洪翁房間，疑因電線走火燃燒床鋪；洪翁兒子第一時間發現火災，想救出父親，卻因大火、濃煙瀰漫屋內，又父親中風、長期臥病在床無行動能力，無力救出。
消防隊表示，趕抵後洪翁房間已全面起火燃燒，派遣超過70名人員打火，20分鐘撲滅火勢，撲滅前1分鐘緊急將洪翁救出，不料他全身三度燒燙傷、無呼吸心跳，經CPR送亞東醫院搶救仍不治；詳細起火原因尚待火調科釐清。
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