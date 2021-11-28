賣場上演全武行 網分析「插隊男」18秒被KO原因：沒站穩

林姓民眾遭黃姓民眾揮拳撂倒在地。圖擷自 「爆料公社」

美式賣場好市多展開為期一周的「黑色購物節」，民眾為了搶折扣商品，還上演全武行。日前新北市新莊區的分店內，有民眾插隊搶商品，不滿被別人糾正，因此回嗆對方，隨後遭到揮拳撂倒。網友紛紛好奇，「插隊哥為何沒能破防？」有人認真分析後，推論「應該是沒站穩」、「拳速不夠」。

好市多在26日出現打架事件，一名黃姓男子購買完商品，準備搭電梯結帳離開時，看到一名林姓男子，沒有排隊直接移開紅絨繩柱插隊。黃男勸阻林男不要插隊，兩人爆發衝突，互相揮拳攻擊對方。沒想到插隊的林男18秒就被KO倒地，讓網友們好奇「2人身材、體型差不多，而且插隊哥在攻擊時，還搭配彈跳步伐，看起來架式十足」，而且他明明率先出手，打到對方頭，卻反遭一拳KO倒地？網友疑惑「是出力的方式不對嗎？」

底下大批網友留言，分析「跳打力量不集中，反觀正義哥後發，下盤穩穩踩地，一擊必殺」、「光下盤穩定性就差太多了」、「插隊仔完全不懂發力原理，力量是從腳傳上去，正義哥下盤隨時站穩，蓄力待發」、「其實正義哥有扭頭卸力，之後反擊拳一拳回擊KO」、「正義哥有很多實戰經驗，出拳快準」。

還有網友幽默表示「其實他們是用念力在打」、「你沒看到替身使者，打的超精彩」、「你沒用『凝』」、「你有裝減防套裝嗎」、「岩屬性啊，當然無法破盾」、「雙方替身攻防很精彩」、「查克拉沒有集中」、「點敏捷不如點防禦」。