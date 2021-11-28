快訊

房客爬窗闖入…新北婦離奇死亡 警逮捕啦啦隊前國手

集體作弊？台大生哀求「願給百萬遮口費」 校方將查證

賣場上演全武行 網分析「插隊男」18秒被KO原因：沒站穩

聯合新聞網 / 綜合報導

林姓民眾遭黃姓民眾揮拳撂倒在地。圖擷自「爆料公社」
林姓民眾遭黃姓民眾揮拳撂倒在地。圖擷自「爆料公社」

美式賣場好市多展開為期一周的「黑色購物節」，民眾為了搶折扣商品，還上演全武行。日前新北市新莊區的分店內，有民眾插隊搶商品，不滿被別人糾正，因此回嗆對方，隨後遭到揮拳撂倒。網友紛紛好奇，「插隊哥為何沒能破防？」有人認真分析後，推論「應該是沒站穩」、「拳速不夠」。

好市多在26日出現打架事件，一名黃姓男子購買完商品，準備搭電梯結帳離開時，看到一名林姓男子，沒有排隊直接移開紅絨繩柱插隊。黃男勸阻林男不要插隊，兩人爆發衝突，互相揮拳攻擊對方。沒想到插隊的林男18秒就被KO倒地，讓網友們好奇「2人身材、體型差不多，而且插隊哥在攻擊時，還搭配彈跳步伐，看起來架式十足」，而且他明明率先出手，打到對方頭，卻反遭一拳KO倒地？網友疑惑「是出力的方式不對嗎？」

底下大批網友留言，分析「跳打力量不集中，反觀正義哥後發，下盤穩穩踩地，一擊必殺」、「光下盤穩定性就差太多了」、「插隊仔完全不懂發力原理，力量是從腳傳上去，正義哥下盤隨時站穩，蓄力待發」、「其實正義哥有扭頭卸力，之後反擊拳一拳回擊KO」、「正義哥有很多實戰經驗，出拳快準」。

還有網友幽默表示「其實他們是用念力在打」、「你沒看到替身使者，打的超精彩」、「你沒用『凝』」、「你有裝減防套裝嗎」、「岩屬性啊，當然無法破盾」、「雙方替身攻防很精彩」、「查克拉沒有集中」、「點敏捷不如點防禦」。

好市多 黑色購物節

延伸閱讀

打開網購包裹只見「薄紙一張」 她傻眼問：該相信店家嗎？

Omicron來勢洶洶！專家曝一張圖分析 秒懂與Delta差異

7-11招牌上糖果圖案是什麼？ 網友：新型態服務！

他驚見新建透天厝整棟外牆全漆黑 內行人秒懂：建商有良心

相關新聞

賣場上演全武行 網分析「插隊男」18秒被KO原因：沒站穩

美式賣場好市多展開為期一周的「黑色購物節」，民眾為了搶折扣商品，還上演全武行。日前新北市新莊區的分店內，有民眾插隊搶商品，不滿被別人糾正，因此回嗆對方，隨後遭到揮拳撂倒。網友紛紛好奇，「插隊哥為何沒能破防？」有人認真分析後，推論「應該是沒站穩」、「拳速不夠」。

影／板橋公寓中風老翁床邊起火 兒帶妻小逃生無力救父

新北市板橋區板新路200巷一座老公寓3樓，今天清晨6時許發生火警，洪姓男子一家5口住一起，洪男起床時發現他爸爸的房間竟起...

影／在馬路中央扭動身軀...瘋狂舞者 現身台中大里

跳舞是有趣又健康的運動，但若是在馬路當中跳舞，拿自己的性命開玩笑，真的是要不得！有民眾在臉書社團PO出一段影片，一名怪異...

台南市歸仁區辦防災交安闖關活動 親子熱情參與

保障你我生命財產，防災和交通安全同樣重要。台南市歸仁區公所今天上午在機車考照練習場辦理「歸仁保平．家家福遍達」闖關活動，...

女子銀行領250萬搶當「鋼鐵人」 行員機警救了她

高雄46歲蔣姓女子前天（26日）到苓雅區台北富邦銀行提取250萬元，準備投資房產及鋼鐵產業搶當「鋼鐵人」，因金額大，行員...

他在家滑倒無呼吸心跳 兒子消防員立即CPR送醫救回一命

「幸好有這些急救動作串起生命之鏈，救回他一命」，台中市消防局清泉分隊長尤英龍今天表示，林姓男子日前在家滑倒失去呼吸心跳，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。