影／在馬路中央扭動身軀...瘋狂舞者 現身台中大里

跳舞是有趣又健康的運動，但若是在馬路當中跳舞，拿自己的性命開玩笑，真的是要不得！有民眾在臉書社團PO出一段影片，一名怪異男子出現在台中大里馬路當中，只見他一會兒扭腰擺臀、搔首弄姿，一會兒又開傘瘋狂扭動身軀，把馬路口當伸展台，完全無視往來車輛，危險舉動讓人為他捏把冷汗。

這名男子的危險舉動，似乎也不是第一次，先前他曾多次被民眾拍到出現在多處大街或馬路上熱舞，網友看完這段影片後，也紛紛留言表示：「『整個馬路都是我的舞台』的概念」、「演哪齣的？」、「光天化日之下公然被附身，成何體統？」、「藥嗑多了吧？」、「有病要吃藥啊！」、「他都不怕被車撞到嗎？」、「這種壓到還要賠錢」、「他很會跑欸...上次在西門町看到他」、「十月底在新竹」。 民眾在臉書社團PO出一段影片，一名怪異男子出現在台中大里馬路當中，只見他一會兒扭腰擺臀、搔首弄姿，一會兒又開傘瘋狂扭動身軀，把馬路口當伸展台，完全無視往來車輛，危險舉動讓人為他捏把冷汗。圖／翻攝「爆料公社公開版」