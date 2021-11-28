聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／在馬路中央扭動身軀...瘋狂舞者 現身台中大里
跳舞是有趣又健康的運動，但若是在馬路當中跳舞，拿自己的性命開玩笑，真的是要不得！有民眾在臉書社團PO出一段影片，一名怪異男子出現在台中大里馬路當中，只見他一會兒扭腰擺臀、搔首弄姿，一會兒又開傘瘋狂扭動身軀，把馬路口當伸展台，完全無視往來車輛，危險舉動讓人為他捏把冷汗。
這名男子的危險舉動，似乎也不是第一次，先前他曾多次被民眾拍到出現在多處大街或馬路上熱舞，網友看完這段影片後，也紛紛留言表示：「『整個馬路都是我的舞台』的概念」、「演哪齣的？」、「光天化日之下公然被附身，成何體統？」、「藥嗑多了吧？」、「有病要吃藥啊！」、「他都不怕被車撞到嗎？」、「這種壓到還要賠錢」、「他很會跑欸...上次在西門町看到他」、「十月底在新竹」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言