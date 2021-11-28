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女子銀行領250萬搶當「鋼鐵人」 行員機警救了她
高雄46歲蔣姓女子前天（26日）到苓雅區台北富邦銀行提取250萬元，準備投資房產及鋼鐵產業搶當「鋼鐵人」，因金額大，行員關心用途，蔣女當場拿出大疊投資相關文件，稱短短3個月利息就有150萬元，但行員檢視文件內容相當簡陋，立即報警，員警到場後確認應為常見的「假投資」詐騙，經開導蔣女才大夢初醒「原來是場騙局」。
苓雅分局警方前天接到北富銀報案，稱有民眾要提領250萬元投資，因金額大用途交代不清，疑似遭到詐騙，警方獲報後到場。蔣女向警方表示，她朋友告訴她可投資房地產及鋼鐵，投入250萬元，短短3個月就能拿回利息150萬，為了能順利領錢，對方還準備投資的合約及相關文件，讓她能順利參與投資。
經過警方與行員核對蔣女提供的投資文件，發現合約內容不僅簡陋，且短時間就有高額獲利，疑似為常見的詐騙手法，警方向蔣女解釋「一般人到銀行不會帶文件，這很明顯是詐騙」，經過行員、警方不斷勸導，蔣女才暫時放下投資慾望。
離開銀行後，蔣女再到成功路派出所詢問警方，釐清類似的投資案手法，經警方二度說明後，蔣女更確信自己遇到投資詐騙，也慶幸有行員的機警和警方的詳細解說，否則差點將自己5年的存款拱手奉給詐團。
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