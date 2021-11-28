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110未來警探小小警察體驗營 孩童直呼未來要當警察

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃市府警察局婦幼警察隊與楊梅警分局共同舉辦110年小小警察體驗營「110未來警探」活動，今年規模有別於以往以「110未來」為題，融入治安與交通等宣導議題，規劃各項闖關、解謎活動、密室逃脫遊戲，結合「VR實境模擬」虛擬射擊，讓參加的孩子們不僅穿上小小警察制服，更體驗員警帥氣的模樣及平日出勤的緊張與未知感。

為了保護孩子們現實生活中「行」的安全，昨天下午活動增加AR擴增實境體會「內輪差」危險，讓小朋友檢視車輛內輪差的視覺死角，直觀的發現危險，建立交通安全觀念；活動結合豐富多元的遊戲，訓練孩子的觀察力、分析力及自我保護能力，也考驗團隊如何分析資訊、分工合作、增強記憶，完成任務挑戰。

更有交通、婦幼安全與性暴力防治等觀念舉行有獎徵答並現場實施防身術教學，灌輸自我保護與人身安全觀念，達到寓教於樂的目標；有參加小朋友直言，未來夢想就是要當警察，覺得很酷；有孩童媽媽表示，自己透過活動更了解如何讓孩童保護自身安全，並體驗VR實境模擬虛擬射擊，是難得經驗。

活動結束後，楊梅警分局長洪志朋現身發放獎品及知名速食店兒童餐，讓每位小朋友在經歷1天臨場體驗的氛圍，除了歡樂記憶和對警察的認同，也讓小朋友從小建立守法觀念。

桃市府警察局婦幼警察隊與楊梅警分局共同舉辦110年小小警察體驗營「110未來警探」活動。記者翁唯真／翻攝
桃市府警察局婦幼警察隊與楊梅警分局共同舉辦110年小小警察體驗營「110未來警探」活動。記者翁唯真／翻攝
桃市府警察局婦幼警察隊與楊梅警分局共同舉辦110年小小警察體驗營，，結合「VR實境模擬」虛擬射擊，體驗員警平日出勤的緊張與未知感。記者翁唯真／翻攝
桃市府警察局婦幼警察隊與楊梅警分局共同舉辦110年小小警察體驗營，，結合「VR實境模擬」虛擬射擊，體驗員警平日出勤的緊張與未知感。記者翁唯真／翻攝

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