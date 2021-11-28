他在家滑倒無呼吸心跳 兒子消防員立即CPR送醫救回一命

「幸好有這些急救動作串起生命之鏈，救回他一命」，台中市消防局清泉分隊長尤英龍今天表示，林姓男子日前在家滑倒失去呼吸心跳，休假在家的消防隊員兒子立即為父親CPR。台中市消防局派救護車到場，救護員評估後當場為患者電擊，送醫急救後救回一命。

清泉消防分隊長尤英龍昨天帶著禮盒到林家探視，關心他恢復情形，林男表示，自己已恢復正常生活，身體活動能力也一如往常，出院後需持續門診追踨身體狀況。

清泉分隊今年9月6日早上5點多接到通報，林男在家因地板濕滑滑倒，當場失去呼吸心跳，他兒子是宜蘭縣的消防隊員，當天休假在家，立即撥打119求救，也在第一時間為父親CPR，直到清泉分隊員廖致楷、陳家偉趕到現場後接手，林男兒子冷靜，在旁協助救護人員搬運父親與處置。

現場急救時，救護員評估後使用AED電擊1次，並緊急送往醫院救治，經由院方急救後，已經順利返家休養，回復正常生活作息。林男很感謝消防隊員積極搶救，成功把他從鬼門關前救回來。

清泉分隊長尤英龍表示，幸好林男的兒子在第一時間執行CPR，並立即由分隊救護人員接手後對患者實施電擊，救護處置緊密接軌，生命之鏈環環相扣，才能成功的從鬼門關拉回林男的生命，並且健康出院。