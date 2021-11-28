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新北女野外內急尋方便 不慎跌落溪谷…頸部遭撞擊送醫

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導

吳姓女子昨到新北巿三峽區遊玩，在湊合橋附近急尋方便之處時，不慎跌落溪谷邊坡，鄭姓友人為營救也不小心跌落，所幸兩人均無生命危險，男無大礙，女頸部受傷送醫。

三峽警分局說，昨日下午5時29分許，接獲民眾跌落湊合橋旁的大豹溪谷，分局派出吉埔所3名警力到場，配合消防人員搜救。

消防人員於晚間7時許先後將兩位傷者救起，鄭男無明顯外傷，意識清楚自行返家，吳女頸部受撞擊，意識清楚，由救護車送往恩主公醫院治療。

經警方初步了解，吳女因內急找尋方便之處，不慎跌落山谷，鄭男為營救過程中亦不慎滑落山谷，吳姓女經送醫後無生命危險。

三峽警分局吉埔所獲知後，緊急派出3名警力到場，配合消防人員進行搜救。圖／三峽警分局提供
三峽警分局吉埔所獲知後，緊急派出3名警力到場，配合消防人員進行搜救。圖／三峽警分局提供
吳姓女子昨日急尋方便之處時，不慎跌落溪谷，鄭姓友人為營救也不小心跌落。圖／三峽分局提供
吳姓女子昨日急尋方便之處時，不慎跌落溪谷，鄭姓友人為營救也不小心跌落。圖／三峽分局提供
吳姓女子昨日急尋方便之處時，不慎跌落溪谷，鄭姓友人為營救也不小心跌落。圖／三峽分局提供
吳姓女子昨日急尋方便之處時，不慎跌落溪谷，鄭姓友人為營救也不小心跌落。圖／三峽分局提供

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