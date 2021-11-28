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台中婦開丈夫車忙進忙出發不動 警按一鈕即解鎖
台中市一名婦人22日駕駛丈夫的轎車外出，未料停在南區學府路超商前要發動時，卻發不動，在轎車附近忙進忙出的，當時巡邏警方發現後，前往協助，婦人將鑰匙交給警方，還說轎車不用鑰匙，有「一鍵啟動」功能，沒想到警方一按轎車的晶片鑰匙解鎖開關，車輛即順利發動，婦人知道轎車發不動非故障，直呼「好糗」。
台中市第三警分局正義所長廖俊賔、警員盧建明22日晚間7時許，巡經南區學府路附近的超商時，發現超商前一名婦人，在轎車附近頻繁上下車，神色緊張卻遲遲沒有離去，兩警見狀上前關心。
該名婦人一臉尷尬透露，駕駛丈夫轎車外出辦事，現在要返家了，卻發現轎車不知何故，「突然發不動」，不過車子是剛買的，怎會突然無法啟動，不知該如何是好。
警方主動提議幫忙，婦人也將轎車的晶片鑰匙給警方，並稱轎車不用鑰匙，為「一鍵啟動」，當時警方先按晶片鑰匙上的解鎖後，坐進駕駛座，按車內的發動開關後，轎車隨即啟動，婦人一看警方一下子解決問題，一臉驚奇直問「為何你可以？」
警方解釋，婦人應該是上車時，誤觸鑰匙將車輛上鎖，導致防盜裝置啟動，才會怎樣都無法發動，按上車鑰匙的解鎖開關後，就能順利發動。
第三警分局呼籲，民眾駕駛車輛前，務必熟悉車輛基本操作，出門前應做行前檢查，下車熄火時也記得檢查車燈是否關閉，並定時進廠維修保養，如果車輛行駛過程中拋錨，務必保持冷靜，讓車輛滑行至路旁不妨礙交通處，若無法移動，也請開啟雙黃燈並在故障車輛後方適當距離放置警告標誌，以警告來車避免發生追撞。
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