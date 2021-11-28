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苗栗市口袋式聯合路檢 周末夜查違規15件

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

警政署昨天晚上全國性取締酒後駕車專案勤務，苗栗縣警察局結合苗栗分局、縣府環保局及苗栗監理站在苗栗市國華路、英才路口，封閉式路檢及稽查，一夜舉發變更車體及改裝排氣管等15件違規，警方強調還會持續規畫專案勤務，減少違規改裝車輛產生噪音等違規擾民情事。

昨晚的封閉式路檢及稽查改裝車體、排氣管等違規行為專案勤務，警方希望藉由跨領域及整合各單位方式展現執法強度與力度，專案勤務人員不畏天氣冷颼颼，且不時飄著小雨，在苗栗市國華路、英才路口封路攔檢及稽查。

警方統計一夜下來，舉發變更車體及改裝排氣管共4件、酒後駕車1件、無照駕駛3件、未依號誌指示行駛2件、闖紅燈5件，苗栗縣警局表示，為確保民眾生活安寧、防制各類交通違規及交通事故發生，將會持續配合環保及監理等單位不定時、不定點，規畫警環監聯合稽查專案勤務，尤其針對夜間時段改裝噪音車輛易行駛路段，加強部署警力攔查。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

苗栗縣警察局昨晚結合苗栗分局、縣府環保局及苗栗監理站封閉式路檢及稽查，舉發15件違規。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警察局昨晚結合苗栗分局、縣府環保局及苗栗監理站封閉式路檢及稽查，舉發15件違規。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警察局昨晚結合苗栗分局、縣府環保局及苗栗監理站封閉式路檢及稽查，舉發15件違規。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警察局昨晚結合苗栗分局、縣府環保局及苗栗監理站封閉式路檢及稽查，舉發15件違規。圖／苗栗縣警察局提供

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