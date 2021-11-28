梧棲婦人開車撞進超商停櫃台前 女店員嚇哭

一名婦人今天早上開車到台中市梧棲區一家超商，準備進停車場時，疑誤踩油門，撞破超商玻璃大門衝進店內，架上物品散落一地，女店員被嚇哭，幸無人傷。

警方調查，59歲陳姓婦人今天早上8點多，開車要到梧棲區港埠路一家超商，她開車進停車場時，疑要踩煞車，卻踩到油門，車輛失控撞進超商內。