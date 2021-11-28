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梧棲婦人開車撞進超商停櫃台前 女店員嚇哭

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名婦人今天早上開車到台中市梧棲區一家超商，準備進停車場時，疑誤踩油門，撞破超商玻璃大門衝進店內，架上物品散落一地，女店員被嚇哭，幸無人傷。

警方調查，59歲陳姓婦人今天早上8點多，開車要到梧棲區港埠路一家超商，她開車進停車場時，疑要踩煞車，卻踩到油門，車輛失控撞進超商內。

轎車撞破玻璃門，最後車頭卡在櫃台前，物品被撞翻，女店員嚇到大哭，女駕駛也在現場不知所措，清水警分局員警已趕到現場處理，初步調查，無人受傷，女駕駛無酒駕。

一名婦人今天早上開車要到超商，停車時疑誤踩油門，車衝進店內。圖／民眾馬哥提供
一名婦人今天早上開車要到超商，停車時疑誤踩油門，車衝進店內。圖／民眾馬哥提供
一名婦人今天早上開車要到超商，停車時疑誤踩油門，車衝進店內。圖／民眾馬哥提供
一名婦人今天早上開車要到超商，停車時疑誤踩油門，車衝進店內。圖／民眾馬哥提供

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