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板橋公寓清晨起火4人逃出 8旬翁長期臥床逃生不及身亡

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市板橋區板新路一座老舊公寓3樓，今天清晨6點17分因不明原因發生火警，消防隊獲報到場，20分鐘撲滅火勢，不料屋內8旬老翁因長期在床，來不及逃出，待消防員救出已無生命跡象，送醫搶救後不治。

據了解，該住戶一家5口，當時發現火警後，4人先逃下樓並報警，待消防人員到場，趕緊告知還有一名老翁未逃出，因行動不便、長期臥床疑受困；消防人員最終救出老翁，已無生命跡象，緊急送亞東醫院搶救，不料仍不治。

據悉，起火點疑位於老翁房間，燃燒面積約3坪，詳細起火原因尚待火調科釐清。

新北市板橋區板新路一座老舊公寓今晨發生火警，一名8旬老翁送醫不治。記者翁至成／翻攝
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