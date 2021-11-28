台南市歸仁區轎車冒白煙 疑中年大叔車內輕生

今天清晨7點多有民眾發現，台南市歸仁區歸仁七路的路旁有一輛銀色轎車冒出白色煙霧；消防分隊據報前往搶救，破窗後在轎車後座發現一名中年男子已明顯死亡，並在轎車右前座發現燒過木炭，警方查出死者身分，已聯繫家屬到場指認。

「轎車冒出白煙，裡面不知道有沒有人？」台南市消防局救災救護中心今天清晨7點32分接獲民眾報案，位於歸仁區歸仁七路上有汽車在冒白煙，懷疑是汽車火警。

消防分隊接獲中心轉報前往搶救，發現路旁停放銀色轎車冒出些許白煙，連忙破窗後，發現車後座平躺一名中年男子，車內的右前座放置電鍋燒炭，中年男子身體僵硬，無生命徵象，交由轄區警察處理。

警方到場後，初步查出死者為45歲戴姓男子，車內有殘留木炭，研判燒炭輕生，但車內沒有發現遺書，已連繫上家屬到場指認，擇期相驗查明真正死因。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )