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超商防暴升級 楠梓警邀業者組LINE群 擴大安全聯網
超商店員宣導戴口罩屢遭暴力攻擊備受矚目，為避免超商暴力再次出現，高雄楠梓警分局為強化轄區安全聯絡網，日前特邀轄內24小時連鎖超商業者座談，教學與分享如何操作「110視訊報案APP」，增設超商業者LINE群組，藉多元管道即時掌握訊息，也提升處理緊急突發案件的速度。
楠梓警分局楠梓派出所，為強化轄區安全聯絡網，11月26日邀請轄內24小時便利超商業者召開座談會；警方於座談會上，介紹並宣導如何操作「110視訊報案APP」，同步增設超商業者LINE群組，期盼透過多管道加快訊息掌握與緊急案件處理速度。
警方指出，110視訊報案APP提供民眾更多元報案管道，以視訊方式即時回傳民眾報案現場影像，同時使用GPS定位系統，更精準的定位報案人所在位置，另報案人還可依照現場所處情況選擇有聲與無聲地報案，可供警方即時訊息研判，更能有效且正確的派遣警力到場。
警方表示，若業者發現有可疑人士經常出沒，也可即時透過LINE群組反應，並與其他超商業者相互通報，也提高警覺。
警方呼籲，超商店員應保持勿與消費者起爭執，有任何問題可以報案請求警方協處，另有關訊號穩定與否部分，目前尚無使用相關的反映，日後也會反映及請電信業者定時檢護，確保系統穩定。
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