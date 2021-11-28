台東下水道工程承辦人遭毆2嫌請回 縣議員爆料請警保護

台東縣政府建設處負責下水道工程業務的李姓約聘僱人員前天遭人毆傷，警方當晚逮捕2嫌，警詢時2人供稱看不慣李業務上刁難才出手教訓，檢訊後認為2人與台東無地緣關係，未吐實、背後疑有教唆者，向法院聲請羈押，院方審理後昨晚無保請回。曾指控相關弊案的縣議員林參天，認為案情不單純，昨申請警方保護。

台東地檢署主任檢察官謝夏長表示，李、吳姓2人毆傷李男案件，尚未收到院方請回理由，但檢方一定查辦到底，已指示警方持續追查。

「一定要揪出幕後黑手！」林參天表示，這個案子背後疑有相當利益糾紛，他曾在今年5月議會質詢建設處，質疑相關人員是否與廠商飲宴、旅遊，也建議檢調偵辦，現在承辦人員被毆打警告，他擔心對方也要教訓他，決定尋求警方保護。

林參天說，據他了解，2名涉嫌毆打的嫌犯是從高雄市租車，疑為設斷點先駕車到花蓮，再從花蓮換車到台東，之後到縣府等李姓承辦人離開縣府，跟蹤到中華路台東高中附近攔下，詢問「是否是李先生」、「你常找人麻煩喔」，隨即出手教訓李男。