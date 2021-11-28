處理事故不忘載婦見夫最後一面 台中交警獲警政署表揚
警政署前天表揚今年度的績優交通警察，其中獲獎的第一警分局的交通分隊警員李柏翰，在處理交通事故具有同理心，經常細心解答民眾的疑惑，並曾在處理一件交通事故時，協助加速車禍處理流程，讓一名婦人能趕赴醫院，見到丈夫最後一面。他說，得獎是榮譽也是責任。
第一警分局表示，警員李柏翰對於交通工作相當盡責，過去處理一件發生在西區忠勤街的交通事故時，李在現場拍照、測繪時，一名婦人情緒激動向李哭求「求求你，我先生在醫院，可以讓我先走嗎？拜託。」
李除了以最快速度完成程序外，還開警車載著婦人前往醫院，讓婦人見到丈夫最後一面。後來婦人還親筆寫了一封信到分局，警分局才知道此事。分局表示，李平時以同理心處理大大小小的交通事故，此次獲獎是實至名歸。
第一警分局表示，內政部警政署在前天頒發今年度的績優交通警察，台中市有六名警員獲獎，而分局交通分隊的警員李柏翰是其中一名，由分局長張啟祥轉頒。
第一警分局長張啟祥說，李柏翰工作負責盡職，十分肯定李的工作表現，期盼同仁見賢思齊，未來能持續做好本身的工作，分局會把民眾的事當成自己的事來處理，盡心盡力將治安、交通及為民服務工作做好。
李柏翰表示，才剛當上新手爸爸，而交通安全工作需要默默耕耘，如今受到警政署的肯定，對他而言是份榮譽同時也是責任的加重，期盼未來能持續做好本身的工作。
第一警分局交通分隊警員李柏翰，警專25期畢業，畢業後分發到台中市第四警分局服務，2017年至第一分局交通分隊服務。
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