安全帽失蹤報警 被害人監視器看見小偷卻笑出來

一名陳姓女子日前騎車到苗栗市新東街一家超市購物5分鐘，出來要騎機車，安全帽竟然不翼而飛，陳女憤而報警處理，苗栗警察分局南苗派出所今天宣布破案，警方根據監視器查出偷安全帽是小黑狗，失主啼笑皆非，表示不予追究。

陳女於11月18日下午5點多向南苗派出所報案，表示她騎機車到新東街一家超市購物，安全帽隨手掛在機車，沒想到5分鐘後出來，就遍尋不到安全帽，造成她的困擾，希望警方揪出竊賊，警方受理後偵辦，南苗派出所所長姜名氣今天宣布破案。

南苗派出所警員蔣佳錡調閱竊案現場周邊監視器，查出一條小黑狗叼走安全帽，當成玩具愛不釋口沿途把玩，最後揚長而去，過程監視器全都錄，陳女看見影像也忍不住笑出來，表示不予追究，也頻頻向員警道謝。