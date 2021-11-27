台中請求支援山域救災遭拒 南投消防：人力不足

台中與南投交界的白姑大山，今天發生山友受傷案，因南投縣消防局拒絕支援，中市消防局花費4小時到達登山口，預計明天上山；南投縣消防局表示，因人力不足才無法支援。

1名40多歲男性山友，今天前往台中市和平區與南投縣交界的白姑大山登山時，因受傷請求消防局救援，距離較近的南投縣消防局以人力不足為由拒絕支援，並認為台中市消防局梨山分隊，到登山口車程「只要1.5小時」較近，應由台中市消防局出勤。

台中市消防局今天發布新聞稿指出，今天接獲通報一行3人登山隊伍，自南投縣紅香派出所附近登山口入山，其中1名男性成員，不慎右腳踝疑似脫臼無法行走，位置在過吉他營地接近草清池約800公尺，現場有1名自稱太魯閣國家公園管理處人員在場，已協助初步固定傷處，請求派員前往協助。

台中市消防局獲報後，立即派遣梨山分隊，並同步請求南投縣消防局派員協助救援，梨山分隊在前往白姑大山登山口途中，發現力行產業道路目前無法通行，需由台8線繞行前往，實際到達紅香派出所路程約4小時，考量南投縣消防局仁愛分隊距離登山口較近，亦請南投縣消防局派員協助救援。

南投縣消防局第二大隊長吳嘉宏接受中央社記者電訪時指出，白姑大山登山口位在台中市和南投縣交界，通常都是依照報案民眾的地點，來決定由那個縣市來進行搜救，另外從梨山分隊前往白姑大山登山口的時間和仁愛分隊出發抵達登山口的時間差不多。

吳嘉宏解釋，媒體報導南投縣消防局不願支援，但仁愛分隊只有13名消防員，除了山難搜救外，仁愛鄉內觀光景點多，消防隊員還要負責救護任務，人力不足，台中市和平區有3個分隊60名消防員，仁愛分隊真的是因人力不足，才無法支援台中市消防局。

台中市消防局表示，梨山分隊救難隊員已於今天下午5時抵達紅香部落，因天色昏暗決定夜宿，明天清晨將上山救援，並同步申請空勤總隊直升機支援。