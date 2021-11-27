超商店員遭刺死 北市保大昨深夜到8家超商宣導報案APP

桃園蔡姓超商店員本月21日上大夜班遭蔣姓顧客刺死，引起廣大社會輿論。台北市警保安大隊昨天凌晨0點到6點間，到北市8家超商向店員宣導「北市警政APP」使用方式，也提醒店員可下載「110視訊報案APP」，作為人生安全遭緊急威脅時使用。

保大警方說，「北市警政APP」裡有網路報案、語音報案、簡訊報案、反詐報案等報案方式，還可讓民眾查詢法令、良民證，也可檢舉交通違規，而「110視訊報案APP」可讓民眾視訊報案，報案人可被定位，讓警方知道案發地點，也透過現場畫面第一時間了解案發狀況。

保大警方指出，超商文化已融入臺灣人民生活，是暗夜溫暖、明亮的避風港，警方絕不容許超商出現宵小、不法分子暴力脅迫。