獨／中市消防山搜逾3小時 打臉南投「1.5小時車程」

台中市和平區白姑大山位於台中市與南投縣交接，今發生40多歲男性山友腳受傷，請求消防救援。距離登山口較近的南投縣消防局以「人力不足」拒絕支援，並說梨山消防分隊到紅香派出所車程「只要1.5小時」；梨山消防分隊下午1點23分整隊出勤，傍晚4點49分回報抵達紅香部落登山口，以實際搜救行動打臉南投縣消防局的Google地圖數據。

今早10點多，台中市消防局接獲接獲南投縣消防局三方通話轉報，指一名40多歲男性山友與2名友人攀登白姑大山，男子因右腳踝疑似脫臼無法行走，請求救援。

台中市消防局派遣梨山消防分隊，由小隊長柯弘琪帶隊4人前往搶救，同時請求距離較近、車程約2小時的南投縣消防局支援，卻遭以「人力不足」為由，拒絕支援。

南投縣消防局今指出，從梨山消防分隊到紅香派出所車程只要1.5小時，沒有相差6個小時。

根據資料，前往救援的梨山分隊今下午1點23分出勤，傍晚4點59分回報抵達紅香部落登山口，耗時近4小時路程，直接打臉南投縣消防局說法。

救難人員回報，電話聯繫傷者，由於現場有樹林，直升機無法吊掛，預計明天一早視狀況進行吊掛作業，傷者與救難人員必須在山區多待上一晚，增添風險。

中市消防基層認為，可以理解南投縣消防局山搜消防人力不足問題，但南投縣山域廣泛，若山難頻傳，縣府應補足消防人力不足的根本問題，而非讓基層接獲山搜派案，「斤斤計較，只救轄區人」，這會打壞團結的消防大家庭。

台中市消防局第二救災救護大隊指出，梨山消防分隊到紅香派出所從GOOGLE顯示路徑是華岡路的力行產業道路，該路段多處坍方，雖然車程1.5小時，但基於安全考量，不會冒險通行。

梨山消防分隊出勤白姑大山案，先走台八線、轉台十四甲線往合歡山、武嶺、清境農場方向，再下山接走力行產業道路，最快約4個小時，但又要依合歡山的車流與路況。

上月22日白姑大山松針營地案，因加派和平、谷關消防分隊各一人支援上山，光從和平驅車到梨山分隊需2小時車程，再加上梨山分隊到案發登山口4小時，一趟出勤約6小時車程。

上月10日，台中消防跨轄支援苗栗大雪山搜救，參與山搜的幹部指出，衛星定位是苗栗縣山域，但苗栗縣消防局請求支援，基於搶救生命優先，中市21名消防人員出發救援，下降山谷齊力將遺體搬運下山，與苗栗縣消防人員合力完成任務。