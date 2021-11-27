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影／奧迪千萬超跑下橋疑自撞成廢鐵 女乘客送醫不治
黃姓男子今天駕駛奧迪千萬超跑行經新北市汐止區樟江大橋，下橋時疑天雨路滑，失控打滑自撞路邊電桿，不僅前後保險桿都撞飛，掉落大馬路上，引擎一度還冒煙，同車21歲翁女當場無生命跡象，已由救護車緊急送醫搶救中。汐止警方表示，翁姓女乘客急救至17時24分宣告不治。
新北市消防局今天下午4時接獲報案，汐止區樟江大橋與康寧街口，發生汽車自撞路邊電線桿，引擎有冒煙，車內有人受困。
消防人車趕抵現場，發現超跑駕駛黃姓男子（28歲），耳朵有撕裂傷、意識尚清楚，同車21歲翁姓女子因傷勢嚴重，救出時已無呼吸心跳，二人分別由救護車分別送往內湖國防醫學中心及汐止國泰醫院搶救中，黃男因耳朵裂開需手術縫合，翁女傷勢嚴重，情況並不樂觀。
據了解，黃男當時駕駛超跑從樟江大橋下橋時，車速並不慢，疑因天雨路面溼滑，導致超跑輪胎打滑偏離車道，整輛車旋轉一百八十度，撞上路邊電桿才停下，超跑前後保險桿均撞飛，掉落大馬路上。
黃男酒測值為零，車禍確實事故發生原因有待警方進一步調查釐清。
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