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又是開車門惹禍！重機騎士被噴飛翻滾數圈受傷

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

一名43歲何姓男子今天上午騎乘重機行經彰化縣伸港鄉美港路三路，因遇到塞車，他騎乘在車流旁，卻遭一輛廂型車副駕駛突然開車門撞倒，何男當場被噴飛，後方同行友人驚嚇大叫，幸好何男僅受輕傷，下巴等處感到疼痛，沒有生命危險。

這段紅牌重機慘遭廂型車乘客開車門撞倒的影片被傳到社群網站，可看到何男騎乘重機沿著美港公路三段右側車道外緣行進，在接近台61線西濱快速公路時，車流綿延，紅牌重機騎在車道最右側的道路邊線，突然車陣中的一廂型車副駕駛座突門開車門，擊中駕駛，連人帶車彈到數公尺外，打開車門的男子也嚇了一跳，不斷向後方車友示意抱歉，但友人相當氣憤，直喊「叫救護車」。

警方指出，依行車影片看來，遭車門擊落的紅牌重機無肇責，突然打開車門的廂型車副駕駛座乘客則已違規。「道路交通安全規則」針對汽車臨時停車或停車，汽車駕駛人或乘客開啟或關閉車門時，有相關規定，其中應注意行人、其他車輛，並讓其先行；確認安全無虞後，再開車門，迅速下車並關上車門；汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處駕駛人1千2百以上3千6百元以下罰鍰。

廂型車副駕駛座乘客突然開車門，撞倒重機騎士。圖／翻攝彰化踢爆網
廂型車副駕駛座乘客突然開車門，撞倒重機騎士。圖／翻攝彰化踢爆網
廂型車副駕駛座乘客突然開車門，撞倒重機騎士。圖／翻攝彰化踢爆網
廂型車副駕駛座乘客突然開車門，撞倒重機騎士。圖／翻攝彰化踢爆網

重機 車道

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