又是開車門惹禍！重機騎士被噴飛翻滾數圈受傷

一名43歲何姓男子今天上午騎乘重機行經彰化縣伸港鄉美港路三路，因遇到塞車，他騎乘在車流旁，卻遭一輛廂型車副駕駛突然開車門撞倒，何男當場被噴飛，後方同行友人驚嚇大叫，幸好何男僅受輕傷，下巴等處感到疼痛，沒有生命危險。

這段紅牌重機慘遭廂型車乘客開車門撞倒的影片被傳到社群網站，可看到何男騎乘重機沿著美港公路三段右側車道外緣行進，在接近台61線西濱快速公路時，車流綿延，紅牌重機騎在車道最右側的道路邊線，突然車陣中的一廂型車副駕駛座突門開車門，擊中駕駛，連人帶車彈到數公尺外，打開車門的男子也嚇了一跳，不斷向後方車友示意抱歉，但友人相當氣憤，直喊「叫救護車」。