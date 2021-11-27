山難救援鬧跨區糾紛 中市消強調「救人最重要」

台中市和平區白姑大山今早發生山難，1名40多歲男性登山腳踝受傷請求救援，孰料竟因救援距離遠近，引發台中市與南投縣消防局山搜支援「跨區糾紛」，中市消防基層認救援地距南投較近，應由南投消防救援；南投消防認台中搜救人力較多，應由台中消防救援。台中市消防局表示本案尚在釐清中，強調山難以救人最重要，須要團隊作戰，互相協助支援，才能挽救人命。

台中市消防局表示，本案尚在釐清中，依據現行山域事故救援主政消防機關認定：一.有明確事故地點：事故地點轄區消防機關統籌。二.無明確事故地點，有入山地點：入山地點轄區消防機關統籌。三.無明確事故地點：消防署協調指定。倘因案件需要，得請求其他機關單位支援。

台中市消防局強調，山難以救人最重要，把握一分一秒救援時間，須要團隊作戰，互相協助支援，才能挽救人命。

台中市和平區白姑大山今早發生山難，一名年約40多歲男性登山腳踝受傷，向消防署請求救援。南投縣消防局獲報後轉給台中市消防局，因轄區位在台中，救援路程僅2小時的南投消防不派員，讓得跋涉6小時的台中消防隊員傻眼反問，「人命真的關天嗎？」。

中市消防基層爆料，上月發生白姑大山松針營地案，南投消防局則要求台中消防局「得派員支援」，這次卻未「相挺」，讓基層相當不滿。

南投縣消防局表示，白姑大山位在台中和南投交界，很難判斷事故地點是在南投縣或台中市，雖然有座標定位，但座標差一秒很實際距離就差別很大，因此遇到難以判斷的地點，但是往上由消防署指派救災，只要消防署指派，南投縣一定派人救援，不會拒絕搜救。