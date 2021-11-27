台南駕訓班教練車被偷 竊賊開到屏東肇事逃逸警方追查

台南市顏姓駕訓班教練前天在駕訓班教學生開車時，1名男子進場把她的另一輛車開走，等到要帶學員上車進行道路駕駛，才發現車子不見，不久更接到屏東警方通知「在屏東擦撞騎士肇事逃逸」；向警方報案後認為車子找不回來。不過台南警方表示，接到報案後轄區仁德派出所員警就跑到屏東去追查，目前已鎖定一名主嫌，正在找人到案。

警方表示，屏東現場調閱監視器，車上有兩人，發生車禍後拿1000元給倒地的中年騎士後離去，騎士報案警方調閱監視器才讓行蹤曝光；涉案的是台南一名在地男子、已鎖定追查中。

警方調查，被害人是靠行教練、自備教練車；前天接近中午時一名男子走進台南仁德駕訓班偷車，離開後行經高雄湖內、旗山一路到屏東，當天下午下午兩點多又在九如三路肇事。