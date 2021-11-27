聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南駕訓班教練車被偷 竊賊開到屏東肇事逃逸警方追查
台南市顏姓駕訓班教練前天在駕訓班教學生開車時，1名男子進場把她的另一輛車開走，等到要帶學員上車進行道路駕駛，才發現車子不見，不久更接到屏東警方通知「在屏東擦撞騎士肇事逃逸」；向警方報案後認為車子找不回來。不過台南警方表示，接到報案後轄區仁德派出所員警就跑到屏東去追查，目前已鎖定一名主嫌，正在找人到案。
警方表示，屏東現場調閱監視器，車上有兩人，發生車禍後拿1000元給倒地的中年騎士後離去，騎士報案警方調閱監視器才讓行蹤曝光；涉案的是台南一名在地男子、已鎖定追查中。
警方調查，被害人是靠行教練、自備教練車；前天接近中午時一名男子走進台南仁德駕訓班偷車，離開後行經高雄湖內、旗山一路到屏東，當天下午下午兩點多又在九如三路肇事。
監視畫面顯示一名男子若無其事走進駕訓班，隨後把停在休息區旁的白色教練車開走。受害教練告訴警方，前後應該不到2分鐘，「他走進來，馬上把車就開走了！」當時她人在前面教車準備結束場內訓練，要開另一輛車場外道路駕駛，沒想到才轉頭車就不見，當時車子沒鎖，鑰匙也在車上，短短2分鐘的時間，車子就在自己背後被偷偷開走了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言