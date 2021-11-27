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台南駕訓班教練車被偷 竊賊開到屏東肇事逃逸警方追查

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市顏姓駕訓班教練前天在駕訓班教學生開車時，1名男子進場把她的另一輛車開走，等到要帶學員上車進行道路駕駛，才發現車子不見，不久更接到屏東警方通知「在屏東擦撞騎士肇事逃逸」；向警方報案後認為車子找不回來。不過台南警方表示，接到報案後轄區仁德派出所員警就跑到屏東去追查，目前已鎖定一名主嫌，正在找人到案。

警方表示，屏東現場調閱監視器，車上有兩人，發生車禍後拿1000元給倒地的中年騎士後離去，騎士報案警方調閱監視器才讓行蹤曝光；涉案的是台南一名在地男子、已鎖定追查中。

警方調查，被害人是靠行教練、自備教練車；前天接近中午時一名男子走進台南仁德駕訓班偷車，離開後行經高雄湖內、旗山一路到屏東，當天下午下午兩點多又在九如三路肇事。

監視畫面顯示一名男子若無其事走進駕訓班，隨後把停在休息區旁的白色教練車開走。受害教練告訴警方，前後應該不到2分鐘，「他走進來，馬上把車就開走了！」當時她人在前面教車準備結束場內訓練，要開另一輛車場外道路駕駛，沒想到才轉頭車就不見，當時車子沒鎖，鑰匙也在車上，短短2分鐘的時間，車子就在自己背後被偷偷開走了。

台南駕訓班教練在教其他學員時，停在一旁車子沒上鎖被偷開走。記者周宗禎／攝影（照片非當事人車）
台南駕訓班教練在教其他學員時，停在一旁車子沒上鎖被偷開走。記者周宗禎／攝影（照片非當事人車）
台南駕訓班教練在教其他學員時，停在一旁車子沒上鎖被偷開走。記者周宗禎／攝影（照片非當事人車）
台南駕訓班教練在教其他學員時，停在一旁車子沒上鎖被偷開走。記者周宗禎／攝影（照片非當事人車）

屏東 台南 駕訓班

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