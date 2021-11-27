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影／為搶一罐洗髮精！插隊男不爽被勸阻 火嗆正義哥反遭撂倒
和氣生財！為期一周的美式大賣場黑色購物節，從本月22日開跑。民眾為了搶購折扣商品紛紛到場選購。昨天晚間新北市新莊區的賣場分店內，疑似有民眾插隊搶商品，卻不爽被人糾正怒嗆回擊，雙方因此爆發全武行，最後插隊民眾被正義民眾揮拳撂倒。雙方報警互控傷害，警詢後依傷害罪嫌將兩人函送法辦。
據了解，美式大賣場好市多（Costco）本月從22日至28日為止，舉辦為期一周的黑色購物節，賣場各類商品大降價，吸引不少消費者到場搶購。昨天深夜近10時許，新北市一名41歲黃姓民眾，在新北市新莊區的好市多分店購完商品，準備搭電梯結帳離開。孰料，等搭電梯時卻看見44歲林姓民眾，沒有排隊直接移開洗髮精區的紅絨繩柱進區搶購。
黃姓民眾大喊勸阻「你怎可以這樣！」卻因此惹怒林姓民眾當場回嗆。過程中，兩人無視在場民眾圍觀互嗆拳毆。最後林姓民眾不敵黃姓民眾兩拳回擊，當場被黃撂倒在地。事後警方獲報趕抵賣場，兩方餘氣未消怒控對方傷害，一併帶回偵辦。對此，轄區警表示，這起傷害案件，雙方疑似因插隊問題而爆發衝突，雙方互控傷害，警方依法受理，警詢後依傷害罪嫌將雙方函送法辦。
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