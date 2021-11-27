加強超商安全 店內放置警用大盤帽

超商店員安全引關注，台東縣警察局大武分局除了加強巡邏外，並在超內放置警用大盤帽並附註警語和轄區派出所電話。

大武分局昨天開始在超商顯眼處放置警用大盤帽，許多民眾看到後感覺警方就在一旁。台東縣議員林參天認為警方這種創舉對要在超商犯罪的歹徒有警惕作用。

大武分局第四組長詹勳昌今天接受中央社記者電話訪問時表示，日前他縣市發生超商店員勸導顧客進入店內戴口罩，不幸遭歹徒刺殺身亡，造成民眾恐慌；為加強轄區超商店員安全，大武分局除規劃綿密巡簽勤務提高見警率外，更與轄內超商店員建立聯絡機制，如有異常或遇有突發狀況，員警即能迅速到場處理，確保民眾生命安全。

詹勳昌進一步說明，經清查大武分局轄區內超商共11間，統一超商有7間、全家便利商店有4間，為全面強化便利超商安全，除關懷協助檢視監視設備保持正常運作外，並在深夜、清晨時段加強巡邏密度，更於超商內置放警用大盤帽，並附註警語及110報案電話、轄區派出所電話號碼，以方便民眾聯絡。

另外，員警藉由各項勤務時機，前往超商宣導店員，如遇「恐嚇、不理性、脫序等行為」消費者，請店員先冷靜勿與對方有言語上衝突，迅速報警，員警都會在第一時間趕到現場處理。

詹勳昌呼籲民眾及超商顧客，如遇有不法情事或糾紛請即時撥打110或轄區派出所電話，讓警察人員能迅速到達現場，大家齊心守護地方治安，維護民眾安全。