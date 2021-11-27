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被詐騙匯出的錢還能救回？ 銀行人士：把握黃金20分鐘

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

「保錢如保命把握黃金時間！」詐騙盛行但仍有人在匯款後又把錢追回來。雲林縣麥寮鄉靠打工維生的婦人昨天匯出辛苦積攢的20萬元給姪子，回家後才知受騙，報警並趕回郵局，成功救回匯款，銀行人士說，臨櫃匯款作業流程，從核章到轉出的時間約20分，如果在這黃金20分內報案，都來得及擋下匯款。

警察大人救救我呀！」雲林縣麥寮鄉橋頭派出所警員詹金昇接獲一名許姓婦人急忙報案，要警察幫忙找回她的「養老本」，警方了解案情後，火速趕往橋頭郵局成功幫忙追回老婦已匯出的20萬元。

錢額不算多，卻是她養老唯一的存款，許婦說，昨天接到姪子來電，說因生意關係，支票快要到期，緊需20萬元否則會影響更大生意，請她幫忙借錢救急，過兩天馬上還錢，她念及親情，且一時之間無從向別人借，就趕到郵局匯出自己所有存款。

許婦說，匯完款走出郵局，忽然想起姪子許久未見面，為何急需用錢？打電話的人真的是姪子嗎？她越想越可疑，回到家問兒子才知姪子根本沒向人借錢，才警覺自受騙，跑回郵局想追回匯出的錢，幸經行員及警方協助，終能順利取回20萬元。許婦再三感謝，說這些錢全是她打零工辛苦存的，如果被騙往後生活不知如何過。

許婦已匯出的錢如何能追回，梁姓銀行人士說，臨櫃完成匯款，仍需相關主管核章後再轉出，轉出後會再經過「金融資訊中心」核對後，再轉入所匯的銀行，從匯出到金資中心的時間大約20分鐘，只要在這段時間內都還可擋下，所以如果幸運在20分鐘內查覺報警，應該都還有救回匯款的機會。

「把握黃金20分鐘」，從監視器記錄麥寮鄉許婦從匯款到報警約18分鐘，果然幸運救回匯款，台西分局長黃念生說，愈早「警醒」愈能保住血汗錢，和搶救生命的黃金時間是同樣道理，民眾要隨時提高警覺。

被詐騙的婦人追回失款，到橋頭郵局感謝郵局人員和警方協助幫，挽回她的血汗錢。記者蔡維斌／翻攝
被詐騙的婦人追回失款，到橋頭郵局感謝郵局人員和警方協助幫，挽回她的血汗錢。記者蔡維斌／翻攝
台西分局長黃念生（左二）率員到橋頭郵局感謝郵局人員協助幫婦人追回血汗錢。記者蔡維斌／翻攝
台西分局長黃念生（左二）率員到橋頭郵局感謝郵局人員協助幫婦人追回血汗錢。記者蔡維斌／翻攝

郵局 警察 雲林

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