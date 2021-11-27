客運公車經中橫便道落石擊中無人傷 先封路檢視

一輛豐原客運開往台中市和平區德基地區的公車，今天行經中橫便道時不慎遭落石擊中，幸車上15人無受傷，在戒護車隊引導下安全駛離，公路總局正封閉路段檢視，再評估是否開放。

公路總局第二區養護工程處今天發布新聞稿表示，台8臨37線中橫便道今天雨情合乎通行管制規定，於上午7時通行時段，由公路保全戒護帶隊通行。

一輛東行往德基地區的市區客運，在中橫便道20.5公里處附近遭落石擊中，戒護車隊公路保全，緊急通報並確認車上15人皆無人受傷，儘速駛出中橫便道，另其餘通行車隊，無受落石擊中或受阻情形，皆已安全出管制站。

公路總局第二區養護工程處谷關段段長呂正安指出，中橫便道目前已先緊急封閉，並派員檢視坡面及路況，中午12時的班次已暫停通行，下午4時30分的班次，則待確認坡面浮石狀況後，再評估是否開放。

呂正安呼籲，民眾行駛中橫便道時，因尚存在地質不穩定且落石風險高，務必要保持安全距離，注意車前狀況，做好人車的相關保險，如非必要請盡量減少通行。