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山搜支援鬧「跨區糾紛」南投消防員也反彈：台中搜救人力多數倍

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

台中市和平區白姑大山今早發生山難，一名年約40多歲男性登山腳踝受傷，向消防署請求救援，台中市消防局表示，南投縣距離登山口只要2小時卻不願支援，搜救捨近求遠。南投縣消防局表示，梨山分隊距離登山口只有1.5小時，並非6小時，且搜救是消防署指派，絕無拒絕搜救狀況。

南投縣消防局表示，白姑大山位在台中和南投交界，很難判斷事故地點是在南投縣或台中市，雖然有座標定位，但座標差一秒很實際距離就差別很大，因此遇到難以判斷的地點，但是往上由消防署指派救災，只要消防署指派，南投縣一定派人救援，不會拒絕搜救。

消防局也說，從梨山消防分隊到紅香派出所車程只要1.5小時，沒有相差6個小時。今年1月台中市陳姓山友攀登白姑大山失蹤，仁愛消防分隊也是支援搜救，並發現陳姓山友以石頭擺放的SOS記號。

基層消防隊員也表示，仁愛消防分隊只有13名隊員，扣除輪休每天上班只有6至7名人力，而仁愛鄉是風景區，假日時救護案件多，實在沒有人力支援台中市，反觀台中市和平區有3個消防分隊60名人力。

南投縣因為最近山域事故頻傳，基層消防隊員疲於奔命，導致基層反彈希望退出山難搜救，消防局為了緩解基層壓力，承諾補充第二、第三大隊人力，縣長林明溱也要求編列獎勵金，鼓勵消防隊員參與搜救。

從梨山消防分隊到紅香派出所開車只要1.5小時。圖／讀者提供
從梨山消防分隊到紅香派出所開車只要1.5小時。圖／讀者提供
白姑大山位在台中、南投交界，山域事故頻傳。圖／南投縣消防局提供
白姑大山位在台中、南投交界，山域事故頻傳。圖／南投縣消防局提供

南投 台中市

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